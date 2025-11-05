La Generación Z canaria pasa del alcohol y 'cancela' el tabaco: los jóvenes isleños son los que menos drogas consumen de España

Solo un 10% de los jóvenes canarios entre 14 y 18 años fuma, menos de la mitad ha consumido alcohol y tan solo uno de cada diez se ha emborrachado en el último mes. Son las cifras más bajas de consumo de drogas entre los estudiantes que ha registrado Canarias al menos en los últimos 15 años y ponen en evidencia un cambio de patrón de consumo de sustancias psicoactivas que se repite en toda España, pero que lidera la Generación Z canaria.

Según la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias de España (Estudes), los jóvenes isleños son los que registran las tasas de consumo de drogas más bajas del país.

Por ejemplo, en el caso del tabaco, tan solo un 22% de los jóvenes canarios han fumado alguna vez en su vida –6,8 puntos porcentuales menos que en 2023–; frente al 27,3% nacional.

Caída del vapeo entre los adolescentes

Parte de esta disminución se explica porque muchos se han pasado al vapeo, aunque los fans de los cigarrillos electrónicos también han descendido en el último año.

El 45,2% de los jóvenes ha consumido alguna vez estos dispositivos, lo que supone una disminución respecto a 2023, cuando la moda alcanzaba al 53,6%. En 2025, el 35,9% de los jóvenes admitió haberlos usado en el último año, frente al 47,1% en 2023.

Según el Ministerio de Sanidad, del total de alumnos que ha fumado en el último año, alrededor de un 46% se ha planteado dejarlo y reconoce haberlo intentado. Esta cifra supone una mejora de 4,9 puntos porcentuales respecto a 2023 y el mejor dato de toda la serie evolutiva.

La misma tendencia se observa con el consumo de alcohol. Aunque sigue siendo la droga predilecta de los jóvenes isleños, hoy se consume mucho menos.

Menos de la mitad de los estudiantes canarios (43,3%) han bebido en el último mes, y un 67,8% reconoce haberlo probado alguna vez en la vida.

Estos datos son inferiores a la media nacional del 51,8% de consumidores mensuales. En comunidades como Extremadura (60%) o el País Vasco (58,5%), las cifras son notablemente más altas.

Las borracheras dan ‘cringe’

También ha pasado la moda de las borracheras. Según el Ministerio, estas continúan perdiendo peso entre los alumnos de Enseñanzas Secundarias, registrando los valores más bajos de la serie histórica.

Canarias es la región donde este tipo de consumo de alcohol –beber sin control hasta la intoxicación etílica– está más desfasado: solo un 34,8% de los jóvenes lleva a cabo esta práctica, frente al 44,1% nacional.

La cifra ha caído 4,9 puntos porcentuales en dos años. Sin embargo, también significa que el 80% de quienes han bebido en los últimos 30 días ha llegado a ese nivel de embriaguez.

Pese al cambio de hábitos, la edad de acceso al alcohol se mantiene estable. Los jóvenes españoles prueban su primera copa o cerveza rozando los 14 años (13,8 en hombres y 13,9 en mujeres).

Crece la percepción del riesgo

El 67,6% de los estudiantes de 14 a 18 años considera que tomar 5 o 6 copas en fin de semana puede causar bastantes problemas, según el Ministerio.

Esta percepción de riesgo ha crecido 4,2 puntos respecto a 2023 y 10,7 puntos desde 2021, lo que refleja una mayor conciencia social.

El cannabis, también en retroceso

Otra de las drogas que los jóvenes canarios están abandonando progresivamente es el cannabis.

El 10,7% ha consumido esta sustancia en el último mes y solo un 18,9% la ha probado alguna vez en la vida.

Se trata de una de las cifras más bajas de España, con una caída de más de 5 puntos mensuales y 7,1 puntos en consumo histórico.

Descenso generalizado en otras drogas

Además de las principales sustancias, el informe recoge datos sobre otras drogas con menor prevalencia: alucinógenos, anfetaminas, cocaína, heroína, MDMA (éxtasis) e inhalables volátiles.

Aunque sus niveles son bajos, también muestran una tendencia descendente respecto a años anteriores.

Por ejemplo, el consumo de cocaína alguna vez en la vida desciende al 1,6% (frente al 2,6% en 2023), el de alucinógenos al 1,4% (−0,9 puntos) y el de inhalables volátiles al 2,0% (−1,2 puntos).

En el caso de la heroína, se ha registrado un leve incremento.