El Insular-Materno suspende ocho intervenciones por una avería en los sistemas de climatización

Una avería en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantilproducida por los trabajos de la puesta a punto y renovación de las enfriadores de climatización del centro obligó a suspender este miércoles ocho intervenciones de las 51 programadas.

Este incidente provocó «un desajuste de la temperatura del área quirúrgica que ha impedido el normal funcionamiento de los quirófanos», señalan desde la consejería de Sanidad. Por este motivo, se produjo una parada técnica y la suspensión de varias cirugías «con el objetivo de garantizar un buen funcionamiento de la instalación», añaden.

Se trata de la segunda vez que se produce una avería de este tipo en el complejo, donde los quirófanos aparecieron llenos de humedad que hubo que sacar a los pasillos para limpiar y acondicionar en tiempo en forma.

Ante este escenario, el centro ha mantenido la actividad quirúrgica urgente y está reprogramando las intervenciones suspendidas para los próximos días. Los pacientes afectados han sido informados de esta situación. «El hospital, que ha resuelto esta incidencia en una hora, pide disculpas a los pacientes afectados por esta parada técnica», añaden desde Sanidad.