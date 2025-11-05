Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lactancia materna: el mejor regalo para tu bebé

Pregunta a tu matrona o enfermera por los recursos de apoyo disponibles

Lactancia materna: el mejor regalo para tu bebé

Lactancia materna: el mejor regalo para tu bebé

La Provincia

La Provincia

La Provincia

La Organización Mundial de la Salud y UNICEF recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses. La leche materna ofrece todos los nutrientes que el bebé necesita y lo protege frente a infecciones.

En España, sin embargo, la tasa de lactancia exclusiva a los seis meses es inferior a la deseada. 

¿Cuál es la razón? La lactancia es un proceso que requiere aprendizaje y apoyo. Suelen surgir dificultades, como dolor, grietas o sensación de poca leche. Pero estas dificultades tienen solución con un buen asesoramiento. 

Apoyar a las madres es clave para mejorar las cifras de lactancia. Pregunta a tu matrona o enfermera por los recursos disponibles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Centenares de afectados por el cierre de una clínica estética en Canarias: «Debo mil euros por un servicio que no voy a recibir»
  2. El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
  3. Atropello mortal en el Puerto: El conductor ebrio que arrolló a un corredor debe pagar la indemnización máxima a la familia
  4. Alerta en Canarias ante la expansión marroquí sobre el Sáhara Occidental
  5. Canarias estrena control fronterizo inteligente: así funciona el nuevo sistema biométrico del aeropuerto de Gran Canaria
  6. Sting regresa a Gran Canaria con su gira mundial
  7. Alerta en Canarias por el recorte de fondos que pretende Ursula von der Leyen
  8. El Edificio Miller será rehabilitado y transformado en un centro de creación cultural

Mika Bocchieri, jugadora del Rocasa Gran Canaria: «Chile es mi sitio en el mundo si está mi mamá»

Mika Bocchieri, jugadora del Rocasa Gran Canaria: «Chile es mi sitio en el mundo si está mi mamá»

Urgencias Pediátricas de HPS: atención médica con pediatras todos los días del año

Urgencias Pediátricas de HPS: atención médica con pediatras todos los días del año

El Colegio Arenas participa en la XXIII Conferencia Internacional de Talento en China

El Colegio Arenas participa en la XXIII Conferencia Internacional de Talento en China

HPS ayuda a recuperar la calidad de vida de los pacientes: «Del dolor se puede salir»

HPS ayuda a recuperar la calidad de vida de los pacientes: «Del dolor se puede salir»

Un tranvía llamado a la inmortalidad: la obra cumbre de Tennesse Williams abarrota el Cuyás en dos funciones consecutivas

Un tranvía llamado a la inmortalidad: la obra cumbre de Tennesse Williams abarrota el Cuyás en dos funciones consecutivas

La DGT activa un nuevo radar fijo en uno de los tramos más transitados de Gran Canaria

La DGT activa un nuevo radar fijo en uno de los tramos más transitados de Gran Canaria

Lactancia materna: el mejor regalo para tu bebé

Lactancia materna: el mejor regalo para tu bebé

Canaluz, la primera compañía eléctrica canaria que ilumina toda España con ‘energía’ 100% de las Islas

Canaluz, la primera compañía eléctrica canaria que ilumina toda España con ‘energía’ 100% de las Islas
Tracking Pixel Contents