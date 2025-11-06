Ciencia, empresa y sociedad se dan cita en la Patents Week

El Auditorio Alfredo Kraus acogió ayer el acto inaugural de la quinta edición de Patents Week by ULPGC, un congreso que se ha consolidado como referente nacional en innovación, propiedad industrial y transferencia de conocimiento.

Organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico (FCPCT), con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, el evento reúne durante tres días a investigadores, empresas, instituciones y profesionales del ámbito sanitario y biotecnológico.

La inauguración ha contado con la presencia de Sebastián López, vicerrector de Coordinación Institucional, Transferencia y Emprendimiento de la ULPGC; María Josefa Padrón, directora gerente de la Fundación Canaria Parque Científico y Tecnológico de la ULPGC; Raúl García Brink, consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria; y Ciro Gutiérrez, viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias.

En su intervención, Sebastián López subrayó la relevancia de Patents Week en la estrategia institucional de la ULPGC, que «nació como una iniciativa interna para promover la protección de la propiedad intelectual e industrial en la comunidad universitaria y hoy se ha convertido en un foro abierto a la sociedad».

El congreso se consolida como un referente nacional en transferencia de conocimiento

En este sentido, afirmó que «Patents Week by ULPGC refleja nuestra vocación de transferencia, fomentando la creación de empresas basadas en conocimiento, la colaboración universidad-empresa y la divulgación científica, poniendo especial atención en los jóvenes para acercarles la ciencia como herramienta de transformación social».

María Josefa Padrón manifestó que para la Fundación Parque Científico Tecnológico, Patents Week by ULPGC «es mucho más que un evento, es una celebración de nuestro propósito, una inspiración para seguir construyendo junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y a todas las instituciones presentes, una Canarias que mira al futuro con confianza, talento y sostenibilidad».

Innovación insular

Por su parte, Raúl García Brink declaró que «este congreso encaja plenamente con nuestra visión de una isla inteligente y sostenible», y añadió que «la innovación es la base de una economía sólida y menos dependiente, y Patents Week by ULPGC es un ejemplo de cómo la cooperación entre instituciones, investigadores y empresas puede generar soluciones adaptadas a nuestra realidad insular».

En la misma línea, Ciro Gutiérrez destacó el valor del evento para fortalecer el ecosistema científico canario porque «se consolida como un espacio fundamental para trabajar la innovación de forma coordinada entre universidades, empresas y sociedad», y señaló que «Patents Week by ULPGC es un ejemplo de educación científica en acción, sembrando vocaciones desde edades tempranas para garantizar el relevo generacional de la investigación en Canarias».