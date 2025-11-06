Esto es lo que nunca debes decir si la Guardia Civil te pregunta por qué te ha parado

Cuando un agente de la Guardia Civil te da el alto en la carretera, es normal ponerse versiono. Pero hay una pregunta que muchos conductores temen escuchar, ¿sabe usted por qué le hemos parado?

Aunque parezca una simple conversación rutinaria, los expertos advierten que la forma en la que respondas puede marcar la diferencia entre continuar el trayecto tranquilamente o acabar recibiendo una multa.

Por qué no debes responder con estas expresiones

El objetivo de esta pregunta es claro, hacer que el conductor hable y, en muchos casos, admita la infracción sin que el agente tenga que demostrarla.

Confesar una falta puede facilitar el proceso de la sanción, y tus palabras pueden volverse en tu contra. Por ello, no se recomienda decir frases como "sí, iba rápido" o "lo siento, no lo vi", ya que implican aceptar la infracción.

Tampoco conviene responder con un "no lo sé", ya que puede interpretarse como que el conductor desconoce las normas de tráfico, algo que puede salir muy caro.

La mejor respuesta que puedes dar

Los expertos recomienda mantener la calma y contestar de manera respetuosa y prudente. "Prefiero no decirlo" o, simplemente, "no", sin añadir ninguna explicación. Así, el conductor no se incrimina y evita dar información que pueda usarse en su contra.

Además, la Constitución Española, en su artículo 24, reconoce que todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

Qué hacer si el agente insiste

Si el agente vuelve a formular la pregunta o presiona para obtener una respuesta diferente, lo más recomendable es mantener una actitud tranquila y respetuosa en todo momento. Recuerda siempre que tienes derecho a no declarar y que debes colaborar proporcionando toda la información necesaria del vehículo.

El conductor nunca debe ponerse desafiante o negarse a mostrar documentos, porque eso sí se puede considerar una infracción administrativa o desobediencia a la autoridad.

Para evitar sanciones, siempre hay que cumplir con la normativa de la Dirección General de Tráfico. De esta manera, se podrá garantizar la seguridad vial y altercados con los agentes.