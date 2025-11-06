La Fundación DinoSol lanza una campaña solidaria para renovar la Casa Hogar de menores con leucemia

La Fundación DinoSol presentó esta mañana una nueva edición de su campaña solidaria en colaboración con la Fundación Alejandro Da Silva Contra la Leucemia, destinada a recaudar fondos para renovar la cocina de la Casa Hogar, un espacio donde se alojan familias de otras islas con menores en tratamiento médico en Gran Canaria. La acción se desarrollará en las tiendas HiperDino del 10 al 30 de noviembre, con la venta de bolsas solidarias por dos euros.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la cantante Cristina Ramos, que ejerce de madrina y rostro visible del proyecto. «Quiero dar las gracias a la Fundación Alejandro Da Silva y a la Fundación DinoSol por este encomiable gesto para ayudar a todas esas familias que se desplazan desde otras islas», expresó. La artista subrayó la importancia de que los padres «puedan olvidarse un poco de la enfermedad y centrarse en acompañar a sus hijos».

«Quiero dar las gracias a la Fundación Alejandro Da Silva y a la Fundación DinoSol por este encomiable gesto para ayudar a todas esas familias que se desplazan desde otras islas» Cristina Ramos — Cantante

Apoyo directo a las familias

Por su parte, Ana Elena Ojeda, presidenta de la Fundación Alejandro Da Silva, agradeció «el gesto solidario y maravilloso» de DinoSol y recordó la necesidad urgente de renovar las instalaciones: «La casa fue adquirida en 2002 y la cocina ya tiene un deterioro importante. Las familias lo están pasando mal porque es un espacio muy usado y necesario». Explicó que el pasado año se hospedaron 53 pacientes y 120 familias, con una estancia media de más de 100 días por familia. Además, destacó la labor social de la entidad: «Ofrecemos apoyo psicológico, animación sociocultural y cubrimos necesidades básicas, no solo de los pacientes, sino también de sus familiares».

De izquierda a derecha: Davinia Domínguez, presidenta de la Fundación DinoSol; Cristina Ramos, intérprete y Ana Elena Ojeda, presidenta de la Fundación Alejandro Da Silva. / LP/DLP

Solidaridad desde los supermercados

Durante la presentación, Davinia Domínguez, presidenta de la Fundación DinoSol, invitó a la ciudadanía a sumarse a la causa y adelantó los detalles de la campaña: «Las bolsas estarán disponibles desde el 10 hasta el 30 de noviembre en todas las tiendas HiperDino por tan solo dos euros. Estamos deseando que nos las quiten de las manos». Domínguez añadió que el diseño de la bolsa «pretende transmitir un mensaje de cercanía y esperanza».

Un hogar que acompaña

La Casa Hogar de la Fundación Alejandro Da Silva, situada en la calle Alfonso Chiscano, próxima al Hospital Dr. Negrín, se ha convertido en un refugio para familias que deben trasladarse a Gran Canaria durante los tratamientos de leucemia infantil. Con esta colaboración, ambas fundaciones buscan mejorar las condiciones del inmueble y reforzar el apoyo a las personas que más lo necesitan.

La campaña, bajo el lema «Un pequeño gesto, un gran paso contra la leucemia», persigue movilizar a la ciudadanía a través de una acción sencilla pero de gran impacto. Cada bolsa solidaria representa una contribución directa a la mejora de la calidad de vida de quienes atraviesan un proceso tan delicado. El proyecto refleja el compromiso de ambas fundaciones con la sociedad canaria y su voluntad de seguir generando redes de solidaridad que perduren en el tiempo.

Una alianza que deja huella

La colaboración entre la Fundación DinoSol y la Fundación Alejandro Da Silva se suma a una larga trayectoria de acciones conjuntas en favor de las familias canarias. Ambas entidades insisten en que esta iniciativa va más allá de una reforma material: es una apuesta por humanizar los espacios, acompañar los procesos y recordar que cada gesto cuenta. «Con pequeñas aportaciones, entre todos, podemos transformar la vida de muchas personas», concluyeron los organizadores.