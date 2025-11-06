Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteos

Resultados de la Primitiva del jueves 6 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 6 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 11, 16, 18, 37, 45 y 46. El número complementario es el 22 y el reintegro, el 9. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 4663530, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias deja atrás el calor sofocante: la Aemet prevé hoy un descenso notable en medianías y zonas altas
  2. La Seguridad Social anuncia sorpresas en la paga extra de Navidad para los pensionistas canarios: será la última vez que cobren su pensión actual
  3. La UD Las Palmas tendrá un hotel de lujo en Las Meleguinas
  4. Hay 'caso Kirian' en la UD Las Palmas: el ovacionado que saltó en el 86' en Gijón y no llegó a la hora en Huesca
  5. Así evita el Puerto de Las Palmas que su aparcamiento sea un camping para caravanas
  6. Cada vez más bajos comerciales convertidos en viviendas: Las Palmas de Gran Canaria triplica en dos años las solicitudes
  7. Felinos africanos en Gran Canaria: la red de cría ilegal de José, el del Buque, que ha destapado la Guardia Civil
  8. Imprudencia extrema en Telde: el salto al Bufadero de La Garita que indigna en redes sociales

Anita Lehmann y Álvaro Santana dominan la 360º The Challenge Gran Canaria tras un giro inesperado en la carrera

Anita Lehmann y Álvaro Santana dominan la 360º The Challenge Gran Canaria tras un giro inesperado en la carrera

360º The Challenge

360º The Challenge

El Rayo apela a la épica, remonta un 0-2 y gana en el último minuto al Lech Poznan

El Rayo apela a la épica, remonta un 0-2 y gana en el último minuto al Lech Poznan

Los accionistas de Tesla aprueban dar a Elon Musk el bono récord de un billón de dólares

Los accionistas de Tesla aprueban dar a Elon Musk el bono récord de un billón de dólares

Miguel Ríos vuelve a Fuerteventura: el decano del rock español en el Festival Arena Negra

Miguel Ríos vuelve a Fuerteventura: el decano del rock español en el Festival Arena Negra

Viera no llega y Luis García busca pistoleros en la UD Las Palmas

Viera no llega y Luis García busca pistoleros en la UD Las Palmas

Gran Canaria ya tiene representante en Gran Hermano 20: el youtuber y luchador Jonay Santana

Gran Canaria ya tiene representante en Gran Hermano 20: el youtuber y luchador Jonay Santana

La demolición de una vivienda amplía la plaza de San Rafael

La demolición de una vivienda amplía la plaza de San Rafael
Tracking Pixel Contents