Por el Ministerio de Juventud e Infancia
Tres periodistas de Prensa Ibérica, galardonados en los Premios Injuve
Pablo Tello y Pedro del Corral, de El Periódico de España, y Germán Caballero, de Levante-EMV, han sido premiados en la edición de 2025
Redacción
Pablo Tello y Pedro del Corral, de El Periódico de España, y Germán Caballero, fotoperiodista de Levante-EMV, han ganado el VI Premio Injuve que otorga el Ministerio de Juventud e Infancia.
Los primeros han conseguido el prestigioso reconocimiento por el reportaje Sólo el drag les hace libres: una armadura queer para sacar brillo a la discapacidad. En él, presentan a Melisa, María, Nicolás, Héctor y Marcos, cinco personas con discapacidad que "han encontrado en este arte un espacio donde ser ellos mismos, sin juicios". El jurado, integrado por Tania Minguela, directora de la División de Programas del Injuve, y los periodistas Ana Ribera, Mario Viciosa, Sara Mosleh y Sebastián Forero, ha reconocido su propuesta por haber "contribuido al fomento, defensa y difusión de valores cívicos, sociales y de igualdad". "Cuando se maquillan y visten descubren que el problema no es suyo, sino de un sistema capacitista que acorta sus posibilidades de ser", señala el texto, que está acompañado por fotografías de José Luis Roca, José Carlos Guerra, Manu Laya y Fernando Bustamante.
Por su parte, Germán Caballero ha ganado con una serie fotográfica compuesta por cinco imágenes donde ha retratado 'La dana más cruel', en el que ha dejado patente la trágica jornada del 29 de octubre de 2024 y todas las consecuencias que vinieron después. El Injuve ha destacado que, con su trabajo, se demuestra la importancia del fotoperiodismo local, "que mantiene el foco en la noticia más allá de sus momentos más mediáticos". El trabajo de Caballero, publicado íntegramente en Levante-EMV y todos los medios de Prensa Ibérica, ha obtenido el premio en la categoría de Fotoperiodismo.
El resto de reconocimientos han sido para Laura de Grado (Efe), en el apartado audiovisual y a Sara Selva (Cadena Ser) en la sección radiofónica.
- Canarias deja atrás el calor sofocante: la Aemet prevé hoy un descenso notable en medianías y zonas altas
- La Seguridad Social anuncia sorpresas en la paga extra de Navidad para los pensionistas canarios: será la última vez que cobren su pensión actual
- La UD Las Palmas tendrá un hotel de lujo en Las Meleguinas
- Hay 'caso Kirian' en la UD Las Palmas: el ovacionado que saltó en el 86' en Gijón y no llegó a la hora en Huesca
- Así evita el Puerto de Las Palmas que su aparcamiento sea un camping para caravanas
- Felinos africanos en Gran Canaria: la red de cría ilegal de José, el del Buque, que ha destapado la Guardia Civil
- Cada vez más bajos comerciales convertidos en viviendas: Las Palmas de Gran Canaria triplica en dos años las solicitudes
- Imprudencia extrema en Telde: el salto al Bufadero de La Garita que indigna en redes sociales