El aluvión de opositores obliga a Sanidad a atrasar los últimos exámenes de la OPE de estabilización

La Consejería de Sanidad ha decidido aplazar hasta el próximo año la convocatoria de exámenes de la macrooferta de empleo de estabilización extraordinaria que lleva ejecutando desde 2022. Un aluvión de opositores, como enfermería, auxiliar o celadores – más de 75.000–, ha obligado a tomar la decisión de postergar la parte de oposición más allá del plazo legal al que obliga la Ley 20/2021 para ajustarse a los plazos de contratación de una empresa que corra a cargo de la celebración de las pruebas.

Sanidad ha tomado esta decisión tras comprobar las dificultades logísticas y técnicas que hay detrás de la convocatoria de un examen con tal volumen de participación, puesto que requiere que se cumplan unos requisitos mínimos de calidad.

En un correo enviado a todos los miembros de la Mesa Sectorial, Sanidad ha aludido a que "se están desarrollando los trámites precisos para la licitación correspondiente a las actuaciones necesarias (impresión y distribución de ejercicios, traslado de los mismos…) para la realización del ejercicio de la fase de oposición del concurso-oposición del proceso de estabilización de las categorías/especialidades pendientes de examinar", por lo que prevé "que no pueda estar concluida dicha licitación a una fecha tal que permita la realización de los exámenes pendientes con anterioridad al 31 de diciembre de 2025". Sanidad, sin embargo, no habla de aplazamiento pues como insiste «no se habían establecido fechas concretas».

Esta convocatoria afecta a "miles y miles" de enfermeros, matronas, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, celadores y otras tantas categorías no sanitarias. "Hay una complejidad para contratar aulas para los exámenes y, encima, por las fechas en las que estamos, se vienen encima las Navidades", explica Octavio Sánchez, portavoz de la Asamblea7Islas, que se ha congratulado de que Sanidad haya tomado esta decisión pues, en paralelo, "este aplazamiento aporta certidumbre y tranquilidad a los trabajadores".

Tiempos de licitación

Aunque la Administración pone el acento en los tiempos de licitación, parte de esta decisión también se explica por la situación que ha vivido la sanidad canaria hace apenas un mes con la convocatoria de exámenes para los médicos. "En muchas categorías no se habían asignado las plazas y, ante la incertidumbre, muchos interinos decidieron acudir al examen para garantizársela", rememora Sánchez.

Esta situación provocó que se sumaran opositores que iban a tener plaza en propiedad. Y aunque en médicos, facultativos y especialistas no suponía tantos problemas logísticos –pues son muchos menos participantes–, la cosa se complica cuando se trata del resto de categorías. "Todavía muchas categorías no saben si han conseguido o no plaza a través de méritos", explica Yoel Hernández, secretario general del sindicato de Enfermería Satse.

Cabe recordar que esta convocatoria extraordinaria de estabilización se puso en marcha con la Ley 20/2021 ante el tirón de orejas que la Unión Europea dio a España por el alto nivel de temporalidad de sus trabajadores públicos. La convocatoria supone la estabilización de todos aquellos empleados que llevaran más de seis años trabajando de manera ininterrumpida en el mismo puesto de trabajo. Para los que llevaran seis años, el concurso sería solo por méritos, y para aquellos que llevaran tres, a través del concurso-oposición. El objetivo es llegar al 8% de temporalidad en toda la Administración pública.

Un jarro de agua fría

Aunque no inesperado, este nuevo retraso en la provisión de plazas supone otro jarro de agua fría para los profesionales que llevan ya tres años esperando por conseguir un puesto fijo en la administración. "La gente está desmotivada, lleva pendiente de estabilizar desde 2021 y hay mucha inseguridad", resalta Yoel Hernández.

En concreto, Hernández hace alusión a tres circunstancias que están generando esa incertidumbre en los trabajadores del Servicio Canario de la Salud (SCS): el tiempo que se está tardando en estabilizar; la tardanza en resolver los trámites administrativos que llegan a estar al albur de las decisiones de la justicia; y, por último, -y lo que califica de "auténtica insensatez"- seguir abriendo los plazos para nuevas ofertas de empleo sin haber culminado la de estabilización.

"Han abierto los plazos para apuntarse a la OPE 2025 y lo que va a pasar es que muchos se van a presentar porque no tienen su plaza firmada aún", insiste Hernández.

Sanidad, por su parte,recuerda que el proceso de estabilización continúa avanzando, cada semana se publican nuevas resoluciones y se continúa trabajando para convocar la fase de exámenes de las categorías que quedan.