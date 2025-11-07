Cuidar a quienes nos cuidan
Por qué es importante proteger al personal sanitario frente a las agresiones
Las agresiones a profesionales sanitarios son una lacra creciente. En 2023, se registraron miles de incidentes en España. Un entorno seguro para el personal sanitario es una garantía para la calidad de la atención que todos recibimos.
Una agresión puede ser física (empujones, golpes) o verbal (insultos, amenazas). Cualquier acto de violencia o intimidación que ponga en riesgo la seguridad del profesional acaba afectando a la calidad del cuidado.
Como paciente o usuario del sistema de salud, recuerda:
1. Fomenta la comunicación asertiva: una comunicación clara y respetuosa previene malos entendidos.
2. Confía en los profesionales: están para ayudarte y siguen protocolos basados en la evidencia científica.
3. Utiliza los canales oficiales: si tienes una queja, existen vías formales para registrarla, como los servicios de Atención al Paciente.
4. Si observas algún caso de violencia o intimidación, denuncia siempre: por el bien del sistema de salud, tolerancia cero ante cualquier agresión al personal sanitario.
