En Villarrobledo
Un interno de una residencia de mayores de Albacete hiere con un cuchillo a un médico
El aviso por esta agresión se ha recibido a las 08:38 horas de este viernes
EFE
Toledo
Un médico de una residencia de mayores de Villarrobledo (Albacete) ha sido agredido con un cuchillo por uno de los residentes y ha sido trasladado en ambulancia al hospital de esta localidad.
El aviso por esta agresión se ha recibido a las 08:38 horas de este viernes, según informa el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
El médico residente ha sido agredido por un cuchillo por uno de los usuarios y ha sido trasladado en una ambulancia al hospital de la localidad.
Al lugar han acudido agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.
- «Me dejo violar, me la chupas y me cago en todos los santos»
- La Aemet avisa: vuelve la lluvia y bajan las temperaturas en Gran Canaria este jueves
- La Seguridad Social anuncia sorpresas en la paga extra de Navidad para los pensionistas canarios: será la última vez que cobren su pensión actual
- Cada vez más bajos comerciales convertidos en viviendas: Las Palmas de Gran Canaria triplica en dos años las solicitudes
- 260 efectivos para acabar con la basura en Las Palmas de Gran Canaria: el contrato de emergencia de Limpieza echa a andar
- Una menor de 14 años cae de un edificio en Gáldar
- Arana hace la maleta para jugar contra la UD Las Palmas: 25 entradas para su familia y la camiseta de Viera
- Así evita el Puerto de Las Palmas que su aparcamiento sea un camping para caravanas