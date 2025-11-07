TecnoCon El Sauzal 2025
TecnoCon El Sauzal 2025 regresa del 7 al 9 de noviembre con un amplio programa de actividades que promueve la cultura digital y el conocimiento STEM entre los jóvenes de Canarias. Impulsada por El Cabildo de Tenerife, a través de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife y Fundación del Club Deportivo Tenerife, la cita contará con la presencia de Juan José Martínez y Olga Martín Pascual.
El evento incluye un día dedicado a colegios, seguido de dos jornadas abiertas con concursos de anime, Kpop y actividades participativas. El cierre será el domingo con la clausura oficial a las 20:00 horas.
Más detalles disponibles en la web del PCTT y en la plataforma Promotur Turismo de Islas Canarias.
