TecnoCon El Sauzal 2025 regresa del 7 al 9 de noviembre con un amplio programa de actividades que promueve la cultura digital y el conocimiento STEM entre los jóvenes de Canarias. Impulsada por El Cabildo de Tenerife, a través de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife y Fundación del Club Deportivo Tenerife, la cita contará con la presencia de Juan José Martínez y Olga Martín Pascual.

El evento incluye un día dedicado a colegios, seguido de dos jornadas abiertas con concursos de anime, Kpop y actividades participativas. El cierre será el domingo con la clausura oficial a las 20:00 horas.

TecnoCon El Sauzal 2025 regresa del 7 al 9 de noviembre / PROYECTO FOXTER

Más detalles disponibles en la web del PCTT y en la plataforma Promotur Turismo de Islas Canarias.