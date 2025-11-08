Gratuidad de libros y materiales escolares en Canarias: un paso clave para la igualdad educativa

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes de Canarias (CEFPAFD) ha presentado un presupuesto sin precedentes para el año 2026: 2.315 millones de euros, lo que representa un aumento de 159 millones respecto al ejercicio anterior, es decir, un crecimiento del 7,4 %.

Este montante equivale al 18,5 % del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias; si se excluye el pasivo financiero, la cifra sube hasta el 19,4 %.

El consejero Poli Suárez ha destacado que se trata del mayor presupuesto de la historia del departamento.

Qué implica la gratuidad de libros y materiales escolares

Una de las grandes novedades incluidas en estas cuentas es la implantación progresiva de la gratuidad de los libros de texto y materiales escolares para todas las etapas de enseñanza obligatoria a partir del curso 2026/2027.

La medida se desarrollará como un proyecto estructural y plurianual, con un planteamiento de cambio de modelo: se creará un banco público de libros y materiales escolares para que los alumnos los utilicen de forma compartida, reutilizándose entre cuatro y cinco cursos, salvo en los cursos más bajos, donde la renovación será anual.

Canarias implantará la gratuidad de los libros y materiales escolares a partir del curso escolar 2026/2027 / LP/DLP

Durante el primer año se estima que se beneficiarán más de 70.000 alumnos (1.º a 3.º de Primaria, 1.º de ESO y ciclos de FP Básica). Cuando la medida esté plenamente implantada, alcanzará los 185.000 estudiantes de todas las etapas de la enseñanza obligatoria.

El programa fija importes de referencia según nivel educativo: para 1.º y 2.º de Primaria, 120 euros; para 3.º de Primaria, 150 euros; para la ESO, 220 euros; y para FP Básica, 120 euros.

El objetivo principal es reforzar la igualdad de oportunidades y aliviar el gasto que soportan las familias.

Más allá de los libros: refuerzo docente y atención a la diversidad

Este presupuesto no se limita únicamente a los materiales. La Consejería también ha incrementado sensiblemente la inversión para atender otras líneas estratégicas:

Se ha destinado una inversión adicional de 130 millones de euros para la contratación de nuevo personal docente, con el fin de reducir progresivamente las ratios por aula (planteando máximos de 16 a 20 alumnos en Infantil, 22 en Primaria y 25 en Secundaria) antes de 2027.

para la contratación de nuevo personal docente, con el fin de reducir progresivamente las ratios por aula (planteando máximos de 16 a 20 alumnos en Infantil, 22 en Primaria y 25 en Secundaria) antes de 2027. En cuanto al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), se han incorporado 1.614 auxiliares no docentes este curso, lo que supone un aumento frente a cursos anteriores. Además, la inversión para el personal docente especializado crecerá hasta los 145,1 millones de euros en 2026.

Libros en una libreria. / La Provincia

Para la escolarización temprana (0-3 años), se destinan 22 millones de euros de fondos propios, ya que finalizan los fondos del Plan de Recuperación. Actualmente hay 2.700 plazas públicas y se prevé incrementar entre 1.500 y 1.700 antes de cerrar el curso 2025/2026, con el compromiso de alcanzar 3.879 plazas en 2026.

de fondos propios, ya que finalizan los fondos del Plan de Recuperación. Actualmente hay 2.700 plazas públicas y se prevé incrementar entre 1.500 y 1.700 antes de cerrar el curso 2025/2026, con el compromiso de alcanzar en 2026. Se amplían también las partidas para transporte escolar (+8 millones) y para comedores y desayunos escolares (+2,8 millones).

Infraestructuras, sostenibilidad y modernización

La agenda también incluye un fuerte impulso en infraestructuras educativas:

El Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas 2024‑2035 cuenta con una dotación de 235 millones de euros para la modernización, ampliación y adaptación de los centros públicos en las Islas. Además, el Plan de Choque de Infraestructuras del Sur de Tenerife 2024‑2031 añade 85 millones de euros destinados a la zona sur de Tenerife.

para la modernización, ampliación y adaptación de los centros públicos en las Islas. Además, el Plan de Choque de Infraestructuras del Sur de Tenerife 2024‑2031 añade destinados a la zona sur de Tenerife. Dentro del ámbito de la sostenibilidad, se ha previsto un plan de adaptación al aumento de las temperaturas que destina más de 30 millones de euros, con medidas como la instalación de módulos fotovoltaicos en 56 centros y la creación de espacios de sombra en 160 centros con siete millones de euros.

También se impulsa el Proyecto de Naturalización de los Espacios Educativos de Canarias, con el fin de transformar los patios escolares en entornos más verdes y adaptados al cambio climático.

Valoración y desafíos pendientes

Este escenario es calificado por el Gobierno autonómico como un avance consultado hacia un sistema educativo más gratuito, inclusivo y equitativo. Sin embargo, los sindicatos y otros actores del ámbito educativo señalan que, pese al récord presupuestario, Canarias sigue sin alcanzar el 5 % del PIB invertido en educación, como establece la Ley Canaria de Educación no Universitaria, quedando en torno al 4,07 % según datos recientes.

La organización docente ANPE Canarias considera que el aumento es “insuficiente” para avanzar de forma convincente en ese objetivo legal.

Entre los retos más señalados figuran: la actualización retributiva del profesorado, la atención a la diversidad con más especialización, y la plena implantación de la gratuidad del material sin que suponga una merma en otras partidas educativas.

¿Qué supondrá para las familias canarias?

Para las familias del Archipiélago, estas novedades implican:

Un ahorro directo en el coste de libros y materiales escolares para los niveles obligatorios, empezando por el curso 2026/2027.

en el coste de libros y materiales escolares para los niveles obligatorios, empezando por el curso 2026/2027. Mayor garantía de que los alumnos de Canarias puedan acceder a los mismos recursos, lo que refuerza la premisa de igualdad de oportunidades en el sistema educativo.

en el sistema educativo. Una demanda más reducida respecto al desembolso anual de material escolar, al apoyarse el sistema en reutilización y en una gestión pública centralizada.

Mejor atención individualizada al alumnado gracias a la reducción de ratios y al refuerzo de profesorado y auxiliares.

Un entorno educativo más moderno y sostenible, lo que a su vez mejora las condiciones de aprendizaje.

Alumnos de Canarias con sus materiales sobre un pupitre. / María Pisaca

Calendario y fases de implantación

El despliegue de estas medidas seguirá un cronograma progresivo:

Curso 2026/2027: arranque de la gratuidad de libros y materiales en las etapas seleccionadas (1.º a 3.º de Primaria, 1.º de ESO, FP Básica). Fase de expansión: se espera llegar a la totalidad de los niveles de enseñanza obligatoria, alcanzando los 185.000 alumnos beneficiarios. Durante el proceso se mantendrán vigentes las ayudas y subvenciones actuales hasta que el nuevo modelo esté plenamente implantado. Se prevé una evaluación y ajuste del modelo, incluyendo la posible incorporación de un módulo complementario para el segundo ciclo de Educación Infantil (0-3 años).

Claves para entender esta reforma

Cambio de modelo : de sistema de compra individual por familia a sistema de gestión pública compartida.

: de sistema de compra individual por familia a sistema de gestión pública compartida. Reutilización : los libros y materiales podrán utilizarse varios cursos, lo que reduce costes a medio plazo.

: los libros y materiales podrán utilizarse varios cursos, lo que reduce costes a medio plazo. Orientación social: se focaliza en la equidad, atención temprana y en la inclusión del alumnado con NEAE.

Los y las estudiantes del IES Politécnico Las Palmas que participan en el proyecto ‘Tratamiento y reutilización de residuos volcánicos para la fabricación de morteros y hormigones’, junto al profesor José Martín. / Juan Castro

Infraestructura como soporte : se vincula la mejora del entorno físico y energético con el avance educativo.

: se vincula la mejora del entorno físico y energético con el avance educativo. Contexto de aumento presupuestario: aunque los fondos crecen, persiste la demanda de una mayor financiación para alcanzar estándares legales europeos y autonómicos.

En definitiva, Canarias da un paso significativo hacia una educación más accesible y justa, con medidas estructurales que pueden marcar un antes y después en el sistema escolar del Archipiélago. No obstante, la eficacia dependerá de la ejecución del plan, del seguimiento de los plazos y de que los compromisos asumidos no queden solo en el papel, sino que se materialicen en mejoras reales para los estudiantes, las familias y los centros educativos.