“Las islas no deben sobrevivir al cambio, sino liderarlo”, afirma Pablo Marrero en Géiser 2025, que convierte la inspiración en acción colectiva

La décima edición del Foro Géiser, celebrada este viernes en el Auditorio de Tenerife, marcó un punto de inflexión en su historia: pasar de la reflexión a la acción. Bajo el lema “Filosofía de la Acción. Nuevos retos”, más de 400 personas participaron en una jornada que unió liderazgo, sostenibilidad e inteligencia artificial bajo un propósito común: transformar las ideas en impacto real.

Organizado por Biplaza, Géiser celebró su décimo aniversario consolidándose como una comunidad de cambio responsable, una red de personas comprometidas con construir un futuro más ético, sostenible y humano. “Géiser no es un evento, es una red de personas que se ha ido tejiendo con innovación y con deseo de cambiar las cosas a mejor”, afirmó Pablo Marrero, cofundador del foro y socio-director de Biplaza, quien destacó que “las islas no sólo deben sobrevivir al cambio, sino liderarlo”.

Esa llamada a la acción resonó en la voz de la madrina del encuentro, Yurena Escobar, que invitó al público a abrazar la imperfección y la coherencia: “No esperes a que todo sea perfecto; aprende haciendo. Lo que no cambias, lo eliges.” Su mensaje sirvió de hilo conductor para una jornada donde se entrelazaron la responsabilidad colectiva, la innovación tecnológica y el compromiso con el entorno.

La filósofa Pilar Llácer recordó que el liderazgo del futuro debe poner a las personas y los valores en el centro, en un mundo transformado por la tecnología: “La tecnología ha pasado de ser una herramienta a convertirse en un sexto sentido. Los humanos debemos centrarnos en lo que nos hace únicos: contar historias que toquen emociones”, afirmó, reivindicando las “ocho human skills” que deberían guiar a las organizaciones: curiosidad, amistad, creatividad, voluntad, pensamiento crítico, concepto, empatía y —como guiño a la alegría— “suerte reggaetón”.

Esa misma mirada humanista se trasladó al terreno de la sostenibilidad. El divulgador ambiental José Luis Gallego emocionó al auditorio al dirigirse a las generaciones jóvenes con una reflexión honesta: “Lo más a lo que puede aspirar una generación es a ser buenos antepasados, y la mía no lo está haciendo bien. Pero no se trata de buscar culpables, sino de generar alianzas.” Su intervención conectó con el espíritu de la innovación azul, que entiende el mar y la naturaleza como aliados del desarrollo. “No se puede elegir no ser sostenible. La sostenibilidad no salva el planeta, salva al ser humano”, recordó Manu Calvo, mientras otros ponentes destacaron el papel de Canarias como laboratorio vivo para experimentar una convivencia real entre progreso y medioambiente.

“Seamos buenos antepasados”, reclama José Luis Gallego en una llamada a una ética sostenible que mire al futuro

La sostenibilidad, la tecnología y el liderazgo se mostraron así como tres expresiones de una misma urgencia ética: actuar con conciencia y propósito. El experto en innovación David Alayón advirtió sobre los límites de la inteligencia artificial: “La IA no es verdaderamente inteligente: simula que nos entiende, pero no nos entiende”, subrayando que su uso debe ir acompañado de pensamiento crítico. Por su parte, María Guerrero recordó que los grandes desafíos del presente no son técnicos, sino humanos: “Ante los retos complejos no hay recetas; hay que aprender haciendo, innovar y equivocarse.”

El debate sobre tecnología también trajo una mirada crítica sobre el poder y la ética. El científico Ramón López de Mántaras alertó sobre el riesgo del “tecnofascismo” y defendió la necesidad de una “dieta digital” que devuelva espacio al pensamiento crítico, mientras Conchita Díaz reclamó una mayor presencia de mujeres en la IA para reducir sesgos. Noelia González sintetizó el consenso: “La IA debe ayudarnos a pensar mejor, no a pensar menos.”

Más allá de las ideas, Géiser 2025 fue un ejercicio de acción compartida. Desde los líderes empresariales hasta los jóvenes asistentes, la jornada evidenció que la transformación comienza con gestos cotidianos como el testimonio valiente de una alumna que ha creado un grupo de sostenibilidad en su instituto, simbolizando el espíritu del foro: porque actuar, aunque sea en pequeño, es el primer paso para cambiar el mundo.

El evento concluyó reafirmando el compromiso con “Crecer con raíces”, la iniciativa educativa que impulsa aulas vivas y sostenibles en centros escolares de Canarias. La energía colectiva ha hecho de Géiser una comunidad en movimiento, animando a todos a dejar de ser espectadores del cambio para convencernos de que somos parte de él, en una edición que convirtió la filosofía de la acción en un compromiso real con el presente y con el futuro.

Organizado por Biplaza, Foro Géiser se realiza gracias al patrocinio de Turismo de Islas Canarias, Gobierno de Canarias, Flecher.co, Mínima, Cronotropo, Zaguán, Economía Tic, Mayi Juárez y Ayuntamiento de La Laguna, con la colaboración de Plaza Grande Eventos, La Impopular, LCB Studio, SW Plant Studio, Asinca, Excelencia Turística de Canarias, EF Canarias, Kaudal, Martínez Cano, Zona Verde y AJE Canarias.

Sobre Foro Géiser

El Foro Géiser nació en 2015 con el propósito de acercar a Canarias las ideas y tendencias que marcan el futuro empresarial y social. A lo largo de una década, ha reunido a referentes nacionales e internacionales para inspirar un liderazgo humanista, innovador y sostenible, capaz de generar impacto real en el territorio.

Impulsado por Biplaza, consultoría y asesoría de empresas desde Canarias, Géiser es un foro sin ánimo de lucro que promueve la acción responsable, la innovación con propósito y la integración de criterios ESG en las organizaciones.