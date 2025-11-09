Negrín, ¿la ópera?

Desde esta misma tribuna hemos reclamado insistentemente un compromiso de las instituciones con la creación musical local, su difusión y apostando medios que otorgamos a otros repertorios y entidades foráneas. Finalmente se alineaban voluntades para, desde lo privado y lo público, poner en marcha el montaje de una ópera – cosa nada fácil hoy en día – y que, dados los mimbres, la expectativa era múltiple.

Por una parte, el rigor a la hora de montar la obra, si algo se nota es que todo está bien ensayado y el engranaje es más que profesional. Por otra, un tema espinoso como dar vida a la figura del último presidente de la República en España, el canario Juan Negrín. Figura que, ni la divulgativa obra de la Fundación que lleva su nombre, ha conseguido quitar la etiqueta de controvertida. No seré yo quien opine al respecto, pero no parecía este medio el mejor para blanquear la figura del brillante fisiólogo-político y es por esto que crecía mi curiosidad por ver el enfoque que la ópera iba a otorgar a su figura.

El envoltorio de la producción lució de manera extraordinaria con una escenografía de Carlos Brayda atractiva y funcional, así como una cuidada, teatral y muy imaginativa iluminación de Ibán Negrín que en conjunto ofrecieron impactantes imágenes visuales. Desde el foso la Orquesta Inegale en una feliz combinación de músicos profesionales y estudiantes mostró suntuosidad y un empaque inusual dirigida por el propio compositor-libretista.

Y con todo esto, ¿por qué no funcionó? Gonzalo Díaz Yerro, padre de la criatura, ofrece un libreto muy endeble sobre una narración tan literal como farragosa, donde las palabras no se elevan nunca ni parecen tener relación con la propia música que él ha escrito.

Música que tiene momentos de gran factura e impacto sonoro – entrada de Hitler, el momento oro -, de vanguardismo muy medido y tendente más a la sonoridad documental que a la narrativa. El gran problema es que durante la ópera no hay acción, sólo exposición de hechos y esto hace que durante dos horas y media la sensación sea monocroma y pasiva.

Habiendo tantos modelos hoy en día, Yerro ni siquiera toma de Richard Strauss algo de la “conversación en música” para aprehender la acción que da vida a un género como este. Después de un comienzo prometedor, la obra se cae en escenas que se alargan innecesariamente – las familiares con los nietos, la de las Naciones Unidas, la del oro – y, en suma, falta síntesis y sentido de la teatralidad unido a un enfoque más conceptual de lo que significó Negrín.

La puesta en escena de Israel Reyes hace lo que puede ante tanto estatismo, buscando acertadas imágenes a lo Bob Wilson con el Coro y ante lo monolítico de los perfiles de los personajes, pero él también cae en la irrelevancia con una escena final mal diseñada y expuesta en la que parece que se han agotado las ideas.

De la compañía artística Fernando Campero cargaba con el peso absoluto del personaje central en una prestación desigual, por momentos aparecía la voz bella y coloreada frente a otros momentos de trémolo y afinación incierta pero dando la cara ante una tesitura inmisericorde. Del resto del reparto sólo destacaron Blanca Valido como Feli o Manuel Gómez Ruiz como Hitler, lo demás muy discreto o incluso menos como Súbito Koral con una importante participación y una buena partitura que cantar pero muy pobre en calidad sonora y empaste.

Lamentablemente, parece haberse perdido una oportunidad que, además, no tuvo respuesta del público – quizá por los altos precios de las localidades – incluso abandonando la sala en el transcurso de una función que se hacía eterna hasta casi las once de la noche.