La Conferencia Episcopal se pronuncia sobre la investigación por pederastía al obispo de Cádiz: “Es doloroso”

La Conferencia Episcopal Española (CEE), a través de su presidente, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, expresó esta tarde su “dolor” sobre la investigación canónica abierta por el Vaticano contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, acusado de presuntos abusos sexuales a un menor durante su etapa como sacerdote en Getafe y director del Seminario Mayor del Cerro de los Ángeles.

"La valoración personal que hago es de dolor ante un acontecimiento así", expresó. Sin embargo, Argüello a pesar de atribuirle "verosimilitud" a la versión del denunciante, el arzobispo aseguró que la Iglesia actúa siguiendo procedimientos claros e incidió en la importancia de respetar la presunción de inocencia: “Hay que contar con la presunción de inocencia, que es una base de nuestro propio sistema jurídico civil y social… La Iglesia abre un procedimiento porque quiere conocer la verdad y acercarse al dolor de una posible víctima y al dolor de una persona que pudiera ser acusada falsamente”.

El arzobispo detalló que la investigación está en manos del tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, y que las decisiones finales corresponden al Dicasterio para la Doctrina de la Fe y al Papa. Además, añadió que la CEE colaborará en todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos y acompañar a las personas afectadas: “Nuestra opinión se dará siguiendo los cauces que en la propia Conferencia tenemos a la hora de consultar entre nosotros las decisiones”.

Procedimiento interno

El líder de la CEE, presente este lunes en el marco de las Jornadas de Teología 2025 que organiza el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias (ISTIC), apuntó como motivo de “alegría” la existencia de un procedimiento interno que pueda juzgar estos hechos, ya prescritos para ser enjuiciados por la vía civil.

La diócesis de Cádiz y Ceuta negó esta mañana las acusaciones y suspendió la agenda del obispo mientras tratan de esclarecer los hechos. Según El País, la víctima presentó denuncia este verano ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y en su testimonio se refiere a hechos ocurridos en 1994, cuando el denunciante tenía 14 años, y que se perpetuaron hasta cumplidos los 21. En su declaración, la víctima describe los abusos sexuales como "tocamientos, caricias en partes íntimas y besos en la boca", que se sumaban a "engaños y manipulaciones" que el prelado ejercía desde su posición de poder.

Zornoza, de 76 años y actualmente en tratamiento por una grave enfermedad, se someterá a declaración ante el tribunal de la Rota, junto al denunciante y posibles testigos. Mientras, se mantiene bajo la lupa de la Santa Sede, con esta investigación que empezó sus indagaciones hace dos semanas.

Según el protocolo eclesiástico, en el momento en que los obispos cumplen 75 años presentan automáticamente su renuncia, ya que esta se considera su edad de jubilación. De esta manera, Argüello expresó que "dado que el obispo presentó hace 16 meses su renuncia y atraviesa una enfermedad, las posibilidades de que pudiera ser aceptada su renuncia son altas. Pero no depende de mí ni de la Conferencia".

A tenor de la polémica investigación que lleva a cabo internamente el Vaticano, el líder del CEE, apresurado por impartir su ponencia inaugural en las XV Jornadas de Teología, bautizada Dimensión social del amor, alegó que se "reserva las opiniones personales" y que "la CEE aceptará la decisión que corresponda tomar".

Jornadas de Teología

Así, el programa de las jornadas, que se celebra hasta este jueves 13 de noviembre, aglutina esta tarde bajo el lema El amor y sus formas (eros, filia, y ágape) una mirada creyente, las ponencias de la doctora Lourdes Reyes Manuel, que abordará Eva Illouz y las relaciones amorosas en la sociedad actual, mientras que el doctor Juan José Pérez-Soba Díez del Corral centrará su interés en su ponencia Amor, matrimonio y familia.

