La Guardia Civil lo confirma: este descuido al volente puede resultar muy caro
Quedarte sin gasolina durante la conducción puede acarrear sanciones elevadas
Durante la conducción pueden ocurrir diferentes imprevistos. Te diriges a tu puesto de trabajo o a iniciar las vacaciones familiares que tanto deseabas, no calculas bien y el coche se queda sin combustible. Pero lo que muchos desconoces, es que quedarse sin gasolina puede traer consigo una sanción importante y poner en riesgo tu seguridad y la del resto de conductores.
¿Es ilegal quedarse sin gasolina?
No existe una sanción por circular con el depósito vacío, pero el conductor puede ser multado por las consecuencias que esto genere en la vía.
Si el vehículo se detiene en una zona peligrosa y no se puede mover hacía una zona más segura, la Dirección General de Tráfico (DGT) lo puede considerar una infracción grave por negligencia, con multas de hasta 200 euros.
En el caso de que el coche obstaculice la vía o cause un accidente, la sanción podría elevarse a 3.000 euros.
Qué hacer si te quedas sin combustible
- Activar las luces de emergencia: si el motor del vehículo empieza a dar tirones y se enciende el testigo, significa que la gasolina se está acabando. Si esto ocurre, deben activarse las luces de emergencia, y apartarse a una zona segura para no obstaculizar el tráfico ni provocar accidentes.
- Chaleco reflectante: una vez detenido en un lugar seguro, hay que colocarse el chaleco reflectante antes de salir del coche para avisar al resto de conductores de la presencia de una persona en la vía. También se deben activar las luces de emergencia y colocar el triángulo o la luz V-16, obligatoria a partir de 2026.
- Avisa al seguro: tras realizar los pasos anteriores, debes contactar con la compañía aseguradora del coche para comprobar si pueden cubrir este tipo de incidente.
- Llamar a la grúa: una vez se halla hablado con el seguro, se debe avisar al servicio de asistencia en carretera para que la grúa pueda acercar el vehículo a una gasolinera, o realizar el procedimiento establecido en sus condiciones. Sin embargo, el problema aparece cuando el seguro no cubre el desperfecto y el conductor debe llamar a emergencias.
- Gasolineras cercanas: si no puedes realizar ninguno de los consejos anteriores, el último recurso es caminar hasta la gasolinera más cercana y rellenar el recipiente homologado para repostar el vehículo.
Consejos
La manera más efectiva de evitar sanciones es no apurar nunca el depósito y organizar correctamente los trayectos.
- Repostar con antelación: planificar el viaje e iniciarlo siempre con el depósito lleno para evitar sorpresas.
- Nunca confiar en la reserva: esta varía entre 45 y 120 kilómetros, dependiendo del modelo. Por ello, el conductor nunca debe confiar en la autonomía que ofrece.
- Prestar atención a las indicaciones del panel: el vehículo te avisa de la falta de combustible y de los fallos, por lo que es recomendable observarlo y comprobar que está todo correcto.
