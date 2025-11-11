Canarias registra seis casos de clamidia al día: las mujeres jóvenes, el perfil más habitual

Canarias cada vez detecta más contagios por clamidia, en concreto, un 11% más que el año anterior. Desde enero hasta octubre se confirmaron 1.935 casos, lo que se traduce en seis positivos diarios. Del total, un 50,9% se produjo en mujeres y un 49,1%, en hombres. Asimismo, la incidencia en las Islas es de 95 casos por cada 100.000 habitantes, diez puntos por encima de la media española.

Esta infección de transmisión sexual (ITS), causada por una bacteria, a menudo es asintomática y puede curarse con antibióticos, pero si no se trata puede provocar problemas graves como infertilidad. Se detecta sobre todo en isleñas jóvenes, entre los 15 y 24 años. Sin embargo, al agrupar ambos sexos, el rango de edad más afectado es algo superior, registrándose con mayor frecuencia entre los 25 y los 35 años.

Los casos de gonorrea, otra de las infecciones sexuales más comunes, también aumentan (un 9%) en el territorio insular, aunque a un ritmo más lento que la clamidia. En lo que va de 2025, se han registrado 1.315 contagios. En esta ocasión, el perfil mayoritario es el de un hombre que ronda los 30 años. De hecho, ocho de cada diez afectados (78,2%) son varones.

Ocho de cada diez son hombres

Al contrario que la tendencia general, los contagios de sífilis caen por segundo año consecutivo. Canarias experimenta un descenso bastante acusado, del 25%, con respecto a 2024. Hasta octubre, se habían confirmado medio millar de casos (568), el 82,9% en hombres. Aun así, la incidencia del Archipiélago (41 casos por cada 100.000 habitantes) sigue muy por encima de la media española (24).

El boom de las ITSes un fenómeno que no solo se está produciendo en el Archipiélago, sino que también se ha detectado un aumento de los contagios a nivel nacional y europeo. Aunque la juventud es el grupo poblacional más vulnerable, no es el único expuesto a contraer alguna de estas infecciones. La incidencia entre adultos mayores ha aumentado en los últimos años. "Se ha registrado un incremento de casos en todos los rangos de edad", apuntó el técnico de Salud Pública Guillermo Pérez.

Campaña de prevención

La barrera más eficaz y segura para evitar contraer estas enfermedades es el preservativo, una idea que la Consejería de Sanidad quiere transmitir en la nueva campaña de prevención de las ITS, con la que también pretenden concienciar de la importancia de la detección precoz y del tratamiento. "La falta de información, el estigma y la percepción de invulnerabilidad hacen que muchas personas no tomen medidas preventivas", destacó el responsable de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, José Díaz-Flores.

Con la campaña, que estará en marcha hasta finales de año, Sanidad se ha marcado cuatro objetivos ambiciosos: favorecer la educación sexual integral y las prácticas seguras, fomentar el uso del preservativo, facilitar el acceso a pruebas diagnósticas y reforzar los cribados para lograr diagnósticos precoces, ofrecer más formación en salud sexual a profesionales de atención primaria y a la población en general y eliminar los estigmas sociales vinculados a las ITS.