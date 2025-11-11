La Guardia Civil comienza a revisar los bolsos y las mochilas: si llevas este artículo las multas pueden llegar hasta 30.000 euros

La Guardia Civil realiza controles rutinarios de armas con la finalidad de impedir la entrada de material ilegal en España.

En una de las últimas inspecciones, los agentes detectaron el Huelva una caja con 451 puños americanos, que fueron intervenidos y retirados para su posterior destrucción. El puño americano es un arma diseñada para ajustarse directamente a la mano, reforzando los nudillos.

¿El puño americano es legal en España?

Esta arma es ilegal en España, tanto su tenencia como su venta y fabricación, al considerarse un instrumento peligroso capaz de causar lesiones graves o incluso la muerte

Uno de los principales problemas, su fabricación

Las impresoras 3D se han convertido en una herramienta útil para replicar objetos, que también conlleva un riesgo. Cada vez son más accesibles y asequibles, lo que permite que cualquier persona puede reproducir esta arma en su casa.

El peligro aumenta, especialmente entre los jóvenes, que en algunos casos las replican y venden para obtener beneficios económicos, sin ser conscientes de que se trata de un producto ilegal que puede causar daños irreversibles.

Puño americano / Policía Nacional

Multas por llevar esta arma

El puño americano es un objeto cada vez más habitual entre los jóvenes, aunque pocos conocen las consecuencias.

Las sanciones por su tenencia o uso oscilan entre 601 y 30.000 euros, dependiendo de la peligrosidad y las circunstancias del caso. Por ello, la Guardia Civil recuerda la importancia de no portar ni fabricar este tipo de objeto para evitar multas y daños a terceros.

Un arma cada vez más peligrosa

El puño americano es un objeto muy peligroso, ya que su diseño está pensado para que la fuerza del golpe se concentre en una superficie específica, esto aumenta el riesgo de que la zona en la que se recibe el golpe sufra graves lesiones.

La amenaza se vuelve más grave cuando esta arma incluye electricidad. Esto se debe a que produce descargas eléctricas que pueden interrumpir temporalmente el sistema nervioso, provocara alteraciones sensoriales, y en los casos más extremos, ocasionar daños irreversibles.