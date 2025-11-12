Canarias viajará a la COP30 con un proyecto pionero

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias participa este mes de noviembre en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebra en Belém (Brasil), reafirmando el compromiso del Archipiélago con la acción climática global y la cooperación internacional frente a los retos ambientales.

El consejero del área, Mariano Hernández Zapata, encabezará la delegación canaria, acompañado por el investigador de la Universidad de La Laguna y miembro del Grupo de Observación de la Tierra y la Atmósfera (GOTA), Juan Carlos Pérez Darias. Además, también participará el catedrático de la Universidad de La Laguna, Juan Carlos Santamarta.

Zapata subrayó que «Canarias no puede quedar al margen de la conversación global sobre el clima. Somos un territorio especialmente vulnerable, pero también un espacio de innovación y conocimiento. Nuestra presencia en la COP30 demuestra que las Islas tienen mucho que aportar al mundo y que es esencial trasladar nuestro modo canario de hacer las cosas a todos los rincones».

Además, detalló que esta será una nueva ocasión en la que la Consejería participa en una Cumbre del Clima, «una continuidad que ha permitido crear sinergias con otras regiones y fortalecer la presencia del Archipiélago en redes internacionales como Regions4, además de fomentar alianzas con otros territorios insulares comprometidos con la sostenibilidad».

Uno de los estudios que presentará la Consejería en Brasil será el proyecto de Proyecciones Climáticas para Canarias, desarrollado en colaboración con la Universidad de La Laguna, y que busca contar con proyecciones climáticas regionalizadas que permitan comprender con mayor precisión los impactos del cambio climático en los entornos insulares y que demuestra la alianza entre el Gobierno y la investigación científica.

Según explicó el investigador de GOTA, Juan Carlos Pérez Darias, esta investigación «pretende superar las limitaciones de los actuales modelos del sistema Cordex (Experimento Coordinado de Reducción a Escala Climática Regional), centrados en proyecciones a escala continental, y colaborar con otras regiones del mundo en el desarrollo de herramientas científicas adaptadas a su realidad territorial para conocer cómo afectarán los fenómenos climáticos a las islas del mundo».

Junto a este, Canarias presentará también el Proyecto Idafe: Centros Educativos de Canarias frente al Cambio Climático, una iniciativa impulsada por la Consejería y cofinanciada por la Unión Europea en el marco del Programa Canarias FEDER 2021-2027⁣. Este programa, que se mostrará el 18 de noviembre, pone en valor el papel de la educación como herramienta de cambio y cooperación internacional. El Proyecto Idafe, que ya ha involucrado a más de 2.500 estudiantes y 150 docentes, convierte a las escuelas canarias en espacios de aprendizaje climático, resiliencia y esperanza. Santamarta, también participará en la cumbre, con la ponencia titulada Clima, agua e islas: una respuesta de ingeniería y explicará, con ejemplos prácticos, dos herramientas abiertas desarrolladas en Canarias.