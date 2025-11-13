Enfermeros canarios que también son ‘profes’

El sonido de la tiza en la pizarra, el bullicio en el pasillo o los partidos de fútbol en el recreo son algunos de los recuerdos que rodean a la etapa escolar. A esa imagen nostálgica se suma, desde hace unos años, la figura de un enfermero con un pijama de colores. Una pieza que resulta fundamental para la educación sanitaria y que llegó a los centros públicos de Canarias en 2022, dentro del proyecto de Enfermería escolar de la Consejería de Sanidad y Educación. La iniciativa tenía como objetivo implementar esta profesión en los colegios de las Islas para promover una formación sanitaria innovadora, participativa y con impacto «real» en la comunidad escolar.

Este acontecimiento no solo supuso un gran paso para muchos estudiantes canarios, sino que también marcó el inicio de una relación profesional y de amistad entre Sandra González y Samuel Aguiar, enfermeros del programa. Se conocieron justo cuando arrancó el proyecto, ya que por ese entonces cada uno trabajaba en un centro distinto de Atención Primaria. Aunque les une mucho más que un trabajo común. Comparten segundo nombre (Jesús) y a ambos les encanta trabajar con los más pequeños. Pero quizás, lo más importante, es el reconocimiento internacional que recibieron en junio de este año.

Enseñar a los 'peques' para que llegue a los más grandes

La iniciativa educativa FAST Héroes, aprobada por la Organización Mundial del Ictus y orientada a enseñar habilidades prácticas a estudiantes para prevenir y concienciar a sus abuelos sobre el ictus, premió a estos dos profesionales por su papel como ayudantes en esta cadena de aprendizaje, dentro de la categoría de Adulto colaborador. Un hito que ha servido a Canarias para posicionarse como referente internacional en educación para la salud desde el entorno escolar, integrando ciencia, emoción y comunidad. Tanto González como Aguiar están «profundamente agradecidos» de haber sido galardonados por una campaña internacional. «No nos lo esperábamos para nada. Cuando el coordinador de Fast Héroes España nos dijo que iba a llevar nuestro proyecto a un Congreso en Budapest nos pareció una locura», recuerda la enfermera.

Pero para entender por qué su labor ha sido «novedosa» entre todos los participantes de Fast Héroes es necesario remontarse a su día a día en el centro. «Nosotros nos unimos a Fast Héroes hace un año porque nos interesaban los valores que promovía y consideramos que serían útiles para los estudiantes», confiesa Aguiar. Así, una vez tomada la decisión pasaron a formar parte del proyecto.

Canarias dispone solo de 22 enfermeros para todos sus colegios públicos

En este contexto, la entidad es la encargada de enviar a cada participante el material necesario para impartir sus talleres. «Comenzamos a elaborar el planning y nos dimos cuenta de que, tal y como se planteaba, no podíamos hacer los cinco talleres que ellos proponían en todos los cursos que queríamos. No nos daba tiempo», detalla González. Por esta razón, rediseñaron su estrategia. «Adaptamos el material a nuestros horarios y capacidades. Llegamos a un acuerdo con el profesorado y la parte íntegra sanitaria la impartiríamos nosotros, pero luego complementaríamos el proceso con unos cuadernillos de trabajo autónomo que realizaban en clase o en casa», cuenta Aguiar.

17 talleres

Hasta ahí todo bien. «Después de que nos entregaran el material nos pidieron un feedback del trabajo realizado y cuando le comentamos que habíamos hecho 17 talleres se quedaron sorprendidos», continúa el enfermero. «Pero, ¿cómo vas a hacer 17 talleres con el material que te he enviado?», le preguntaron con curiosidad. Fue así cuando conocieron la adaptación de estos dos canarios. «A la entidad le pareció una idea tan novedosa, ya que lo que ellos valoran es que el mensaje de la organización llegue al público y no tanto la forma en la que se imparte, que nos pidieron que hiciéramos un dosier con las actividades desarrolladas para llevarlo aún encuentro internacional».

Con este método, llegaron a impartir los contenidos a casi mil alumnos. Mientras que Aguiar trabajó con unos 400 niños, González incluso convocó a algunas familias a las formaciones y alcanzó la cifra de 500 estudiantes, aproximadamente. «La metodología era interactiva, con juegos y actividades dinámicas para favorecer la comprensión de los conceptos», cuenta Aguiar. Los talleres sirven para que los más pequeños identifiquen las señales principales de un ictus (dificultad en el habla, parálisis en la cara y complicaciones para movilizar los brazos) y sepan actuar. «Les enseñamos cómo llamar al 112 e hicimos que se aprendieran sus direcciones y teléfonos de contacto. Pero, sobre todo, aprendieron a mantener la calma», relata Sandra González.

Trabajo en las aulas

Todo este trabajo lo han desarrollado en la red de centros públicos del Programa de Enfermería Escolar. Al igual que sus otros compañeros, ya que el equipo está compuesto por 22 personas en total, tienen adjudicados entre dos y cuatro colegios cada uno. Mientras que González trabaja en los CEIP Aruca, La Goleta y Santidad, Aguiar lo hace en los CEIP Alcarabanera, Mesa y López y Santa Catalina. Todos en Gran Canaria.

Más de 900 niños se han beneficiado de los talleres organizados por estos dos sanitarios

Su labor en las aulas se divide en cuatro áreas: promoción de la salud, asistencia sanitaria, investigación y gestión. «Por un lado, preparamos actividades relacionadas con la salud que van incluidas en el currículo académico», cuenta Aguiar. Esto abarca, tanto talleres de prevención sobre alimentación y ejercicio físico como actividades sobre salud emocional. «Por otro lado, como sanitarios, prestamos asistencia. Es decir, cuando ocurre alguna urgencia o cuando hay que hacer seguimiento de alumnos con patologías crónicas como asma o diabetes», agrega.

Mapa sanitario de los centros educativos

Aguiar explica que también llevan a cabo un proyecto de investigación para recopilar toda la información de alumnos, familias y profesores, ya que «la idea es obtener un mapa sanitario de cada centro educativo». Y por último, la gestión administrativa de todas las labores. «Nosotros nos encargamos de organizar cada una de esas patas. Desde el tiempo que dedicamos a las consultas hasta los pedidos de materiales para las clases».

Ahora, ambos enfermeros continuarán con su labor divulgativa y su pasión por acercar la salud a los más pequeños y sus familias. Eso sí, aún esperan, con ansias, a que llegue esa estatuilla tan merecida. Porque aunque la excelencia está en Canarias, los envíos rápidos parece que todavía son una cuestión pendiente en las Islas.