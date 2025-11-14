Envian una alerta roja por fuertes lluvias en el sur de Ávila por la borrasca Claudia

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha enviado este jueves por la noche un aviso rojo (riesgo meteorológico extremo) por fuertes lluvias en el sur de Ávila en las próximas horas causadas por la borrasca Claudia, ha informado el 112 de Castilla y León.

En el mensaje enviado esta noche por la Red de Alerta Nacional Es-Alert se avisa de "lluvias extraordinarias" y se recomienda extremar las precauciones y evitar desplazamientos.

Los efectos de la borrasca 'Claudia' se están dejando notar en la provincia de Ávila, donde a última hora de este jueves las fuertes ráfagas de viento y las intensas lluvias han obligado a cortar dos carreteras de la red provincial.

Según ha informado a través de sus redes sociales la Diputación abulense, la caída de un árbol ha obligado a cortar la carretera AV-P-401, a la altura del municipio de El Fresno, próximo a la capital.

Por otra parte, la acumulación de agua, debido a las intensas lluvias de las últimas horas, ha hecho que la AV-P-536 permanezca cortada al tráfico entre las localidades de El Barco de Ávila y Los Llanos de Tormes.

Además, se ha declarado el Nivel 1 en el arroyo Chorrerón, situado en el municipio de Navaluenga, en la comarca del Alberche, en el centro-este de la provincia.

A esta situación se suma el hecho de que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) haya advertido del incremento de caudales que se está produciendo como consecuencia de las intensas lluvias de las últimas horas, lo que ha provocado que el río Tormes, a su paso por Hoyos del Espino (Ávila), se encuentre en nivel amarillo "con tendencia estable".

Por ello, el organismo de cuenca, ha pedido "extremar la precaución aguas abajo" de ese punto, situado en la vertiente norte de la abulense Sierra de Gredos, lo que ha hecho que se recomiende "mucha precaución ante la posibilidad de posibles crecidas de carácter local en arroyos y cauces menores".

Además, el conductor de un todoterreno, de 50 años, ha resultado herido en la tarde de este jueves en el término municipal de La Serrada (Ávila), a poco más de 10 kilómetros de la capital, tras chocar contra un árbol caído sobre la calzada.

El suceso se ha producido pasadas las 19.30 horas, a la altura del kilómetro 264,000 de la N-110 (Soria-Plasencia), donde un todoterreno ha colisionado contra un árbol que se encontraba caído en la calzada, probablemente debido al temporal de viento y lluvia.

Aunque en principio se había descartado que hubiese heridos, una nueva llamada al 112, realizada a las 20.08 horas, ha solicitado asistencia para el conductor del turismo, de 50 años, que ha dicho tener dolor en el pecho a causa del airbag.

Por ello, se ha enviado a la zona a las Emergencias Sanitarias de Sacyl, que han acudido con una ambulancia para atenderle en el lugar del suceso.

AEMET activa la alerta roja también en Cáceres

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja por riesgo extremo de lluvias en el norte de la provincia de Cáceres y sur de Ávila, zonas donde se pueden registrar más de 120 litros por metro cuadrado, ha informado esta institución a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Este aviso rojo, que se prolongará hasta las 06,00 horas de este viernes, viene acompañado por la recomendación a la ciudadanía de evitar cauces y zonas inundables ante la situación de posible "peligro extraordinario".