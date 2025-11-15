Grados Universitarios Británicos sin salir de Canarias

Durante dos jornadas intensas, ICSE ha recibido en su sede central a la delegación académica de York St John University, una de las instituciones universitarias más reconocidas del norte de Inglaterra, con la que ICSE mantiene una colaboración activa desde hace más de una década.

Encuentro académico e institucional de alto nivel

El objetivo de esta visita fue analizar, validar y fortalecer los pasos hacia la adscripción oficial de ICSE como centro universitario asociado a YSJU, lo que permitirá impartir en Canarias grados universitarios ingleses con titulación oficial del Reino Unido, convirtiendo a ICSE en el primer centro de la Unión Europea en ofrecer esta formación sin salir del territorio europeo.

Durante el encuentro, Brendan Paddison, Decano de la Facultad de Empresa, y Matt Blake, Responsable de Relaciones Internacionales de YSJU, mantuvieron reuniones con alumnado, profesorado y representantes académicos del centro. Ambos valoraron muy positivamente el alto nivel de preparación de los estudiantes de ICSE que han estudiado en Inglaterra en estos años: muchos de ellos se han situado entre los mejores de sus promociones, demostrando el rigor académico y el compromiso formativo de la institución.

“Es un momento histórico. Damos un paso decisivo para traer la universidad británica a Canarias. Esta visita confirma la confianza de York St John University en la solidez académica de ICSE y abre la puerta a que podamos impartir directamente grados universitarios ingleses con titulación oficial desde nuestras propias aulas”. destacó José Domingo Martín Espino, presidente de ICSE.

Respaldo institucional y visión de futuro

La visita incluyó también una reunión institucional clave con los dos máximos responsables técnicos del Gobierno de Canarias en Educación: el Viceconsejero de Universidades y el Viceconsejero de Formación Profesional, quienes asistieron personalmente a los encuentros con YSJU y mostraron un firme respaldo institucional al proyecto.

“Este encuentro refleja el nuevo salto que quiere dar ICSE al ofrecer titulaciones británicas en su centro, dentro de un modelo de colaboración público-privada que consideramos necesario y positivo para nuestro sistema de educación superior” destacó Ciro Gutiérrez, Viceconsejero de Universidades.

Asimismo, recordó que, hasta la fecha, no existe ninguna experiencia similar en Canarias con universidades extranjeras que establezcan un centro en las islas, lo que convierte esta iniciativa en una propuesta pionera: “Iniciativas como esta no solo amplían las oportunidades académicas, sino que también garantizan que nuestros jóvenes puedan alcanzar un nivel formativo y lingüístico más competitivo.”

Por su parte, Francisco Rodríguez Machado, Viceconsejero de Formación Profesional, subrayó que este proyecto “representa una gran oportunidad, no solo para ICSE, sino también para Canarias, ya que permitirá a los estudiantes obtener titulaciones de otros países sin necesidad de salir de las islas”. Machado añadió que el Gobierno autonómico “trabajará para facilitar que estas iniciativas se conviertan en una realidad, abriendo nuevas puertas a la formación internacional desde el archipiélago”.

Ambos elogiaron la trayectoria y reputación de ICSE, comprometiéndose a acompañar el proceso hasta su culminación.

“La presencia de ambos Viceconsejeros ha sido clave. Su apoyo refuerza la confianza institucional y garantiza que este proceso se lleve a cabo dentro del marco normativo y de calidad que distingue al sistema educativo canario y europeo”. Añadió Martín el presidente de ICSE nuevamente.

Brendan Paddison, Decano de la Facultad de Empresas, y Matt Blake, Responsable deRelaciones Internacionales de YSJU junto a D. José Domingo Martín, Presidente de ICSE. / La Provincia

Tres grados universitarios como propuesta inicial

En esta primera fase del acuerdo, ICSE ha presentado tres grados internacionales diseñados bajo el modelo británico y orientados a sectores estratégicos y de alta empleabilidad:

1. International Tourism & Marketing. Doble itinerario para alumnado procedente de ciclos superiores en Turismo y en Marketing y Publicidad.

2. International Business & Administration. Enlace natural para estudiantes de FP en Administración y Finanzas, Comercio Internacional y otras ramas afines.

3. Cybersecurity, AI & Big Data. Título destinado a los estudiantes vinculados a los ciclos de Sistemas Informáticos y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Cada programa podrá realizarse en dos modalidades: tercer año presencial en Inglaterra, o íntegramente desde Canarias, ambas con titulación oficial británica otorgada por York St John University. Es una oportunidad única para que el alumnado canario y europeo acceda a una formación universitaria internacional sin tener que salir del país.

Una nueva etapa para ICSE y Canarias

“Este es un ejemplo más de esos proyectos con mucha visión de futuro y con mucha calidad” señaló el Viceconsejero de FP en Canarias.

Este paso consolida la posición de ICSE como Centro Integrado de Educación Superior, que conecta Formación Profesional y Universidad en un mismo itinerario, flexible, internacional y altamente conectado con el empleo.

Martín Espino tiene un objetivo claro: “Queremos que Canarias sea una plataforma académica de referencia en el Atlántico, desde donde se pueda acceder a la educación superior europea sin fronteras”.

De esta manera, ICSE refuerza su papel como puente educativo entre Europa, África y América Latina, consolidando a Canarias como un punto estratégico de innovación, formación y proyección internacional.

Este encuentro fue promovido y coordinado por Bancy Education, consultora especializada en cooperación internacional universitaria y representante oficial en España de York St John University, cuyo CEO, Joaquín Martín, también participó en las reuniones y aparece en la fotografía de grupo junto a las delegaciones británica y canaria.

«ICSE puede convertirse en un centro de conexión educativa con proyección mundial»

Matt Blake y Brendan Paddison, en representación de York St John University, han ofrecido su visión sobre el reciente proyecto en el que se quiere consolidar a ICSE como socio académico autorizado en las Islas Canarias.

Matt Blake durante su visita a ICSE / La Provincia

Matt Blake: Responsable de Relaciones Internacionales de la York St John University

¿Qué factores han hecho posible una relación tan sólida y duradera entre ambas instituciones?

El factor clave ha sido la confianza, y esa confianza se ha construido con el tiempo, no se da por sentada. Desde el inicio, ICSE ha enviado estudiantes muy bien preparados, que no solo destacan académicamente, sino que también se involucran en la vida universitaria y se convierten en embajadores de su centro. Eso ha generado una auténtica comunidad académica entre ambas instituciones.

¿Qué significa para la York St John University el proyecto de autorización de ICSE como centro asociado en las Islas Canarias?

Es un momento muy emocionante para nosotros. En los últimos años, el marco del Reino Unido con la Unión Europea ha cambiado, lo que ha dificultado la colaboración directa con instituciones europeas. Este proyecto representa una oportunidad estratégica para reconectar con Europa, y hacerlo además desde un lugar tan singular como las Islas Canarias.

¿Qué beneficios académicos y estratégicos identificas en esta alianza para ambas instituciones?

Para ambas partes, la principal ventaja es la internacionalización. En nuestro caso, nos permite atraer a más estudiantes internacionales y ampliar nuestra influencia fuera del Reino Unido. Para ICSE, supone la posibilidad de ofrecer titulaciones británicas sin que los estudiantes tengan que desplazarse durante largos periodos, evitando la fuga de talento y manteniendo la conexión con su entorno local.

¿Cuáles son los principales criterios para evaluar y aprobar a ICSE como centro de aprendizaje autorizado?

. Es un proceso riguroso, en el que debemos asegurarnos de que el centro cumple con altos estándares de calidad y buenas prácticas académicas. Esta visita ha sido un primer paso muy positivo: hemos podido comprobar el compromiso de ICSE con la excelencia, su estructura organizativa sólida y su cultura de mejora continua. Habrá desafíos por delante, como en toda colaboración de este nivel, pero tenemos plena confianza en que el trabajo conjunto se consolidará con éxito.

¿Considera que alianzas como esta pueden atraer talento y generar nuevas oportunidades académicas y de investigación?

Sin duda. Hoy en día, los estudiantes y los académicos buscan experiencias internacionales, desean participar en proyectos de investigación y estudiar programas reconocidos en distintos países. Este acuerdo les brinda la posibilidad de obtener titulaciones británicas sin tener que desplazarse necesariamente al Reino Unido, lo que lo convierte en una propuesta muy atractiva. Además, el entorno y la calidad de vida en Gran Canaria son un valor añadido que refuerza la dimensión global de esta colaboración. En definitiva, creemos que ICSE puede convertirse en un auténtico centro de conexión educativa con proyección mundial.

Brendan Paddison durante su visita a ICSE.| / La Provincia

Brendan Paddison: Decano de la Facultad de Empresa de la York St John University

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del modelo educativo y organizativo de ICSE?

Me ha parecido especialmente interesante la forma en que ICSE conecta el aprendizaje con el mundo real, asegurando que la teoría se aplique de manera práctica. Su colaboración con un amplio rango de empresas y entidades para lograrlo es admirable.

¿Cómo describiría su experiencia en las Islas Canarias, tanto académicamente como culturalmente?

Ha sido una experiencia fantástica. Es mi primera visita a las Islas Canarias y me ha impresionado tanto el entorno académico, en el que se desarrollan los cursos, como la hospitalidad y la riqueza cultural de la isla. La gastronomía ha sido excelente y, por supuesto, el clima ha contribuido a hacer de esta visita algo muy especial.

¿Cuáles considera que son los pilares del modelo británico de educación superior?

El sistema británico se apoya en una sólida tradición de credibilidad y aseguramiento de la calidad. Contamos con procesos muy rigurosos que garantizan que las titulaciones mantengan un alto estándar académico en todas las universidades y disciplinas. Este compromiso con la calidad es lo que asegura que los estudiantes reciban la misma excelencia educativa, independientemente de la institución en la que estudien.

¿Cómo ve la integración de la formación profesional y la educación superior de ICSE en un modelo más práctico y orientado al empleo?

Es un excelente ejemplo de cómo la educación vocacional puede integrarse dentro del ámbito universitario. Tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros estudiantes para el mercado laboral, asegurándonos de que no solo adquieran conocimientos teóricos, sino también experiencias reales que los capaciten para desarrollarse profesionalmente. La clave está en aplicar la teoría a la práctica, y ICSE lo hace de forma sobresaliente, como hemos podido comprobar durante nuestra visita.

¿Qué significado tiene para usted consolidar una alianza educativa en ICSE, entre el Reino Unido y las Islas Canarias?

Tiene un gran valor. Reino Unido y España comparten una larga historia y creemos firmemente en la importancia de reforzar esos lazos a través de la educación. Este proyecto conjunto entre ICSE y la YSJU es un magnífico ejemplo de colaboración internacional que permitirá a estudiantes y docentes vivir nuevas experiencias interculturales y abrir oportunidades académicas y profesionales.

Puente académico entre Europa y Reino Unido

Con la implantación de estos programas, ICSE se convertirá en un referente en formación universitaria británica dentro de la Unión Europea.

El modelo permitirá al alumnado obtener un título oficial británico sin necesidad de salir de Canarias, cursando sus estudios íntegramente en inglés y siguiendo la metodología académica del Reino Unido. Asimismo, ofrecerá la posibilidad de continuar estudios de máster o posgrado en York St John University o en otras universidades del sistema británico.