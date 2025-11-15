Una mujer muerta y más de 30 heridos, entre ellos algunos españoles, por la borrasca Claudia en Portugal

Una mujer británica de 85 años ha fallecido y más de una treintena de personas más han resultado heridas, entre ellas un número todavía no especificado de españoles en la región portuguesa del Algarve debido al temporal provocado por la depresión 'Claudia', que ha causado fuertes vientos y copiosas lluvias.

El comandante de distrito de operaciones de emergencia de Faro, Vitor Vaz Pinto, ha explicado en rueda de prensa que la víctima mortal estaba en un camping de la zona de Albufeira afectado por un pequeño tornado. "Lo que se sabe de la víctima mortal es que es de nacionalidad británica, tiene 85 años y es de sexo femenino", ha explicado Vaz Pinto.

En ese mismo camping ha habido otros dos heridos graves y tres leves más. En un hotel cercano se han contabilizado 29 heridos leves, cuatro de ellos trasladados al Hospital de Faro.

En Albufeira hay 28 heridos confirmados, dos de ellos leves y dos graves, entre los que hay personas de nacionalidad portuguesa, española y británica "con edades comprendidas entre los 6 y los 85 años".

El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, ha lamentado la muerte de la ciudadana británica y ha expresado su "solidaridad con los familiares de la víctima mortal fallecida por el paso de la depresión Cláudia esta mañana por Albufeira".

Por su parte, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha detsacado el desempeño y rapidez de respuesta de Protección Civil. "Ante un fenómeno extremo en Albufeira, Protección Civil ha reaccionado con toda su capacidad y la mayor celeridad posible durante esta semana tan exigente en términos climáticos", ha publicado Montenegro en su cuenta en X.

"Lamentablemente no se han evitado consecuencias graves. Expreso sentidas condolencias a la familia de la víctima mortal y deseo una recuperación rápida a los heridos", ha añadido.

Más de una treintena de heridos

El responsable del Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM) Carlos Raposa ha indicado que entre los heridos hay dos menores, de dos meses y siete años de edad, ambos con diagnóstico leve, así como 23 adultos de entre 24 y 70 años de edad.

También ha habido inundaciones en Vila do Conde, al norte de Albufeira, y en Santa Maria da Feira (Aveiro). Los servicios de emergencia han recibido más de 400 avisos desde la madrugada del sábado.

El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) ha informado de olas de entre 3,5 y 4,5 metros de altura en la costa occidental del país y podrían llegar a los 5 metros al sur del cabo Espichel. En el sur se esperan olas de 3,5 metros de altura.