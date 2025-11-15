La ULPGC inaugura la nueva sede del Laboratorio de Arqueología

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) inauguró ayer las nuevas instalaciones de su Laboratorio de Arqueología, el más importante del Archipiélago canario, en el edificio anexo a Humanidades (Campus del Obelisco), con las presencias del rector Lluís Serra; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el director general de Universidades del Gobierno de Canarias, Jafeth Alonso; el ex decano de Geografía e Historia, Pedro González, y el actual decano, Manuel Ramírez, así como la coordinadora del Laboratorio, la Catedrática Amelia Rodríguez. El laboratorio cuenta con un equipamiento científico puntero y acoge varias colecciones de referencia para el análisis de materiales arqueológicos osteológicos, de semillas, carbones, rocas y cerámicas, entre otros. Estas colecciones, que suman cientos de especímenes, ayudan en la labor de identificación y análisis de las evidencias arqueológicas.

Alonso, Morales y Serra , en el instante del descubrimiento de la placa de la sede. | LP / DLP

El significativo trabajo desarrollado en más de 30 años en el ámbito arqueológico ha hecho necesario que la ULPGC amplíe y modernice estas instalaciones con el objetivo de dar respuesta a su posicionamiento estratégico en Canarias y en el resto del mundo. Para ello, ha contado con el apoyo de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, que subvencionó la construcción y con el Cabildo de Gran Canaria, cuyo apoyo financiero ha permitido dotar de nuevo equipamiento y mobiliario a este nuevo espacio científico y docente.

Referencia

Este Laboratorio de la ULPGC, adscrito al Departamento de Ciencias Históricas de la ULPGC desde la creación de la institución universitaria, destaca por valiosas colecciones de referencia para la identificación morfológica de restos orgánicos, consideradas las más completas de Canarias. Además, cuenta con una importante colección de herramientas con huellas de uso sobre rocas volcánicas, de gran relevancia mundial..

Sus infraestructuras y aparatos científicos son de los más punteros a nivel internacional, y entre ellos destaca su sala de microscopía, que está integrada por equipos ópticos adecuados para el estudio de macrorrestos vegetales, de huellas de uso y petrografía (lupas binoculares, microscopios petrográficos y metalográficos, etc). El laboratorio, además, ha incrementado en los últimos años sus colecciones docentes, destinadas a que el alumnado realice prácticas con reproducciones fidedignas de materiales arqueológicos. En el Laboratorio se han liderado proyectos competihan impulsado investigaciones de especial relevancia mundial en bioarqueología.