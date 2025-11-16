El amor en las XV Jornadas de Teología

Las XV Jornadas de Teología del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias (ISTIC) han constituido un espacio privilegiado de reflexión, diálogo interdisciplinar y profundización espiritual en torno a un tema tan central como siempre actual: el amor.

Bajo el lema “El amor y sus formas (eros, filia y ágape): una mirada creyente”, las Jornadas han ofrecido, a lo largo de tres días presenciales —y un cierre digital forzado por las circunstancias meteorológicas— un recorrido rico, diverso y complementario sobre las múltiples dimensiones del amor humano y divino, en diálogo con la realidad social contemporánea y con los fundamentos bíblicos y teológicos de la fe cristiana.

Desde el inicio se percibió un ambiente de participación, búsqueda y apertura. La inauguración, acompañada del recital dramatizado de poesía mística “Voces del amor divino”, creó un marco estético y espiritual ideal para situar a los asistentes en la sensibilidad propia del tema: el amor como experiencia, como búsqueda, como don y como revelación. Esta mezcla de belleza, oración y pensamiento dio unidad a toda la propuesta académica.

1. El amor como fuerza social, teológica y pastoral: la aportación de Mons. Luis Argüello

La conferencia inaugural de Mons. Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, marcó el tono de todo el encuentro. Su reflexión sobre la dimensión social del amor mostró que toda teología del amor que ignore la realidad no solo es incompleta, sino infiel al Evangelio. Argüello insistió en que el amor cristiano no es sentimentalismo ni intimismo espiritual, sino una fuerza capaz de transformar estructuras, generar comunidad y edificar un bien común inclusivo.

Sus palabras resonaron especialmente entre los asistentes al recordar que la fe cristiana se encarna siempre en la vida social y política; que el amor es una responsabilidad y no solo una emoción; y que la Iglesia está llamada a testimoniar un amor que incluya verdad, justicia y compromiso público. Esta ponencia abrió el horizonte para leer el resto de las Jornadas no solo desde la intimidad de la experiencia amorosa, sino desde su repercusión en la vida personal, familiar y social.

2. La mirada sociológica: el diagnóstico contemporáneo del amor

La segunda jornada ofreció un contrapunto muy necesario. La Dra. Lourdes Reyes Manuel presentó una lectura crítica de la obra de la socióloga Eva Illouz, cuyas investigaciones se han convertido en referencia obligada para comprender las relaciones afectivas en la era del capitalismo global. Su análisis del “capitalismo emocional”, de la mercantilización de las emociones y de la fragilidad de los vínculos en la sociedad contemporánea, proporcionó un marco no teológico pero sí profundamente realista, que permitió situar los desafíos actuales del amor con lucidez.

Mons. Luis Argüello, arzobispo de Valladolid / La Provincia

La exposición de Reyes Manuel fue valorada muy positivamente por su capacidad de tender puentes entre la sociología y la teología, mostrando que la evangelización del amor y la pastoral familiar no pueden ignorar el complejo contexto cultural en el que las personas viven, aman y sufren hoy. Con especial fuerza quedaron las ideas de reciprocidad, cuidado y responsabilidad como caminos posibles de resistencia ante una lógica consumista que reduce el amor a satisfacción emocional o transacción afectiva.

3. Fundamentos bíblicos y teológicos del amor: eros, agápē y comunión

La mesa redonda, en la que intervinieron el Dr. Felipe Bermúdez y la docente Cristina Vega, sobre Exhortación Apostólica Dilexi Te, del santo padre León XIV, que aborda la cuestión del amor hacia los pobres, nos ayudó mucho a centrar alguno de los temas que dejó planteados Mons. Argëllo el día anterior.

La intervención del Dr. Juan José Pérez-Soba, el mismo martes, constituyó un auténtico retorno a las fuentes. Su lectura del amor desde la revelación —integrando eros y agápē— ayudó a los asistentes a descubrir que la fe cristiana no destruye el deseo, sino que lo eleva y lo orienta hacia la comunión. Su reflexión sobre el matrimonio y la familia como “lugares teológicos” fue particularmente apreciada, pues recordó la grandeza del amor conyugal y su vocación a ser signo vivo del amor creador y redentor de Dios.

El miércoles, las conferencias de la Dra. María José Schultz y del Dr. Domingo García Guillén ampliaron este marco teológico. Schultz profundizó en el amor bíblico desde la teología narrativa y sapiencial, subrayando que el amor de Dios no es idea, sino historia.

Por su parte, García Guillén ofreció una lectura trinitaria del amor, mostrando que la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo constituye el fundamento último de toda relación humana auténtica. Esta perspectiva enriqueció la comprensión del amor en sus tres formas —eros, filia y ágape— iluminándolas desde el misterio de Dios-comunión.

4. La mística del amor y la experiencia espiritual

La conferencia de la Hna. Paula Noronha, fmvd, aportó una dimensión experiencial y contemplativa que completó admirablemente el enfoque académico. Su reflexión sobre la fragilidad y el dejarnos amar recordó a los participantes que la vivencia cristiana del amor no se sostiene solo en el esfuerzo humano, sino en la apertura confiada al don de Dios. Su intervención, profundamente humanizadora, resonó como un llamado a la humildad, a la vulnerabilidad y a la autenticidad.

Esta mirada mística ofreció un necesario contrapunto a las reflexiones sociológicas y filosóficas, subrayando que la vida espiritual es también un espacio donde el amor se aprende, se experimenta y se acoge.

XV Jornadas de Teología del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias (ISTIC) / La Provincia

5. La suspensión del último día y la continuidad online

Además de la valoración intelectual y espiritual, es necesario mencionar la dimensión organizativa. Las Jornadas se vieron afectadas por condiciones meteorológicas adversas que obligaron a suspender la sesión del jueves. No obstante, la coordinación del ISTIC reaccionó responsabilidad, trasladando la conferencia de clausura del Dr. Martín Gelabert Ballester al formato online. Su intervención, titulada “El amor, clave de la fe cristiana”, se emitirá a través del canal de YouTube del ISTIC, garantizando la continuidad académica y el cierre teológico del ciclo.

6. Síntesis valorativa

En conjunto, las XV Jornadas han ofrecido:

Una mirada interdisciplinar , donde teología, sociología, filosofía y espiritualidad dialogaron con profundidad.

, donde teología, sociología, filosofía y espiritualidad dialogaron con profundidad. Una comprensión integral del amor , desde su dimensión social hasta su raíz trinitaria.

, desde su dimensión social hasta su raíz trinitaria. Un equilibrio entre diagnóstico cultural y propuesta creyente , mostrando que la fe no rehúye los desafíos contemporáneos.

y , mostrando que la fe no rehúye los desafíos contemporáneos. Un ambiente de participación activa , en el que la presencia de alumnos, profesores y público externo enriqueció el debate.

, en el que la presencia de alumnos, profesores y público externo enriqueció el debate. Una notable calidad académica de los ponentes, todos ellos referentes en su ámbito.

Conclusión

Estas Jornadas han puesto de manifiesto, una vez más, que el amor —en sus diversas formas— no es un tema accesorio, sino la clave hermenéutica de la fe cristiana, la fuente de la misión eclesial y el fundamento de toda vida personal y comunitaria.

El ISTIC puede valorar muy positivamente el desarrollo de esta edición: por la calidad de las aportaciones, por la profundidad del diálogo generado y por la riqueza humana y espiritual de la experiencia compartida.

Las Jornadas han cumplido con creces su misión: pensar el amor, discernir el amor y dejarnos transformar por el Amor.