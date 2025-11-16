Cientos de personas se solidarizan con el cáncer de pulmón

Cientos de personas ataviadas con camisetas azules participaron ayer en la octava edición del Paseo Solidario del Cáncer de Pulmón, una actividad que organiza la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón (FCCP) con motivo de la celebración del Día Internacional de esta patología, que se conmemora mañana.

Bajo el lema, A tu lado en cada paso, el recorrido partió a las 17.45 horas, encabezado por la batucada Makana Canarias, desde el Hotel Cristina by Tigotan, en el Paseo de Las Canteras. El paseo concluyó en la plaza Saulo Torón, donde, alrededor de las 18.30 horas, los asistentes pudieron disfrutar de un agradable tardeo que incluyó una merienda solidaria, la celebración de un sorteo de regalos aportados por empresas colaboradoras y la ya tradicional entrega de reconocimientos a pacientes, sanitarios e instituciones que brindan respaldo.

El evento estuvo conducido por el presentador Roberto Herrera y, además, ofreció música en directo de la mano de Tacones Rojos, Celia Jiménez y la versadora Anamarys Gil.

Paseo Solidario del Cáncer de Pulmón 2025, en la avenida de Las Canteras / Andrés Cruz

Además de ser un encuentro emotivo y social, el Paseo Solidario forma parte del trabajo que realiza la fundación para sensibilizar sobre el cáncer de pulmón, ayudar a romper el estigma, recordar la importancia de la prevención y del diagnóstico precoz, y apoyar la investigación. Según los datos aportado por la entidad, cada año se reúnen alrededor de 300 personas, «creando un ambiente cercano, festivo y muy agradecido hacia los pacientes y sus cuidadores».

Hay que señalar que la FCCP ofrece servicios de apoyo psicológico, información sobre tratamientos, acompañamiento a pacientes y familiares, así como puntos de orientación, durante todo el año.

El cáncer de pulmón es la tercera neoplasia más incidente, pero la más mortal. Cada año se diagnostican en el país unos 30.000 casos. Solo en Canarias se detectan unos 1.500, el 80% de ellos en fase avanzada. Cabe recordar que el tabaco es el principal agente causante de esta enfermedad. De ahí la importancia de las campañas de prevención y concienciación. n