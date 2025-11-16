Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 16 de noviembre de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 16 de noviembre de 2025 es: 3, 5, 41, 45 y 50 siendo el número clave el 5.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- La quinta despedida de Viera de la UD Las Palmas es la definitiva: empresario, entrenador y subir al Arucas
- Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla
- Todo lo que necesitas saber sobre la Navidad 2025 en Las Palmas de Gran Canaria
- Viera deja la UD Las Palmas en junio y quiere el tercer ascenso como despedida: 'Esto se acabó
- La Fiscalía pide prisión para cinco médicos por la muerte de un paciente
- Q’damos Aquí: la tasca donde la cocina casera y la cerveza mandan
- Ni la chocolatería de San Ginés en Madrid ni la Xurrería Trebol en Barcelona: los mejores churros con chocolate están en este local de Las Palmas de Gran Canaria
- Persecución policial en Gran Canaria: Un ladrón se da a la fuga en Agüimes tras robar un coche en la capital