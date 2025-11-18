Canaluz impulsa un modelo energético más humano, más claro y más cercano al consumidor

Canaluz continúa avanzando en su propósito de transformar la experiencia energética de miles de hogares y empresas. Con una filosofía basada en la cercanía, la transparencia y el ahorro real, la primera compañía eléctrica canaria para toda España reafirma su papel como alternativa sólida frente a las grandes eléctricas tradicionales.

En Canaluz, la claridad no es un reclamo: es la base de su propuesta. La empresa mantiene tarifas competitivas y fáciles de entender, diseñadas para que cada cliente pague exactamente por lo que consume, sin trucos ni letra pequeña. No en vano cuentan siempre con el máximo de valoración de sus clientes que le conceden de media, nada más y nada menos que cinco estrellas en Google.

Su director general, Lorenzo Muñoz, lo resume así: “No creemos en complicarle la vida a nadie. Nuestro trabajo es sencillo: ayudar a las personas a pagar menos, por lo que de verdad consumen.”

Este enfoque ha permitido que cada vez más usuarios encuentren en Canaluz una opción fiable, transparente y, sobre todo, cercana.

Atención personalizada: la energía que escucha

En un mercado marcado por call centers impersonales y respuestas automatizadas, Canaluz apuesta por un trato humano. Su equipo de atención al cliente —situado íntegramente en Canarias— responde, acompaña y resuelve de forma directa.

La apertura de la nueva oficina en Vecindario refuerza esta visión. Un espacio pensado para estar aún más cerca de quienes buscan un servicio claro y accesible. Su sello de identidad y de calidad.

Según Lorenzo Muñoz: “No hemos venido solo a dar corriente, sino a estar conectados con la gente. La calidad empieza por escuchar y entender.”

Más allá del precio, Canaluz impulsa un consumo responsable y eficiente, acompañando a cada cliente en la optimización de su factura. La empresa promueve soluciones más sostenibles y un modelo energético donde la tecnología y la empatía van de la mano.

Como destaca su director general: “La energía debe ser útil, sencilla y positiva. Si no mejora tu día a día, no está bien hecha.”

El boca a boca que ilumina el camino

La expansión de Canaluz ha sido impulsada en gran parte por las recomendaciones de sus propios clientes. Su fórmula —atención humana, precios claros, sencillez y confianza— se han convertido en un sello diferenciador dentro del sector. No en vano Canaluz cuenta -hoy en día- con una de las facturas eléctricas más comprensibles y mejor valoradas del sector en todo el país.

Porque, como afirma su director general: “La mejor energía no es la más barata: es la que mejor te trata.”