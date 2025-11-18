La Guardia Civil alerta sobre una nueva estafa: cuidado con lo que tiras a la basura, podrías ser víctima del `trashing´

La Guardia Civil a través de sus perfiles en redes sociales se encarga de alertar a los ciudadanos sobre las estafas a las que están expuestos, con el objetivo de que sepan cómo actuar cuando crean que están siendo víctimas.

Son muchos los fraudes a los que están expuestos los consumidores, por ellos los agentes de seguridad tratan de alertar para evitarlos. Uno de los últimos es el `trashing´.

¿Qué es el `trashing´ o `dumpster diving´?

Se trata de una técnica de ciberdelincuencia a través de la cual los estafadores tratan de buscar tanto en la basura física como en la digital información valiosa sobre personas o empresas.

Mucha información puede conseguirla a través de paquetes de comparados en diferentes compañías. Por ello, la Guardia Civil advierte a los ciudadanos que deben asegurarse siempre de destruir adecuadamente todos los documentos personales cuando vayan a deshacerse de ellos.

¿Qué buscan los ciberdelincuentes?

Los ciberdelincuentes utilizan la técnica de husmear en la basura para obtener información de valor sobre el usuario. Entre la información más comprometida destaca:

Contraseñas

Números de tarjeta

Información bancaria

Direcciones de correo electrónico

Información médica

Datos sobre el banco al que pertenece la víctima

Lugar de trabajo

Esta es la información más valiosa para los estafadores, ya que con ella puede acceder a información confidencial de la víctima, hacerse con ella para cometer fraudes o robos de identidad.

Esto es lo que hacen los estafadores con la información conseguida

Con esta información lo que hacen los delincuentes es hacerse pasar por una empresa para conseguir que las víctimas realicen un pago. Cuando estas reciben una llamada pensando que es una compañía, la realidad es que son los estafadores, con el objetivo de lograr información bancaria. Lo cierto es que son muchas las personas que han caído en estos fraudes.

Por lo tanto, hay que estar atento a todo lo que se tira a la basura para evitar fraudes graves.