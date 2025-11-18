Más de la mitad de las enfermeras canarias recibe comentarios ofensivos y sexistas

Más de la mitad de las enfermeras y fisioterapeutas canarias (un 56,63%) ha sufrido comentarios o chistes sexistas ofensivos. Así lo revela una encuesta realizada por el Sindicato de Enfermería SATSE en Canarias.

La iniciativa se enmarca en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer –que se conmemora el próximo martes, 25 de noviembre– y tiene como objetivo demostrar la violencia de género a la que se enfrentan las sanitarias en el ámbito laboral.

El sondeo también evidencia que el 33,69% ha sufrido alguna invasión deliberada de su espacio personal y se ha sentido menospreciada, o que el 27,24% ha experimentado contacto físico no solicitado ni deseado.

El sindicato explica que son conductas normalizadas o silenciadas que muestran una desigualdad estructural y un ejercicio de poder de género. Además, son las más frecuentes, ocultas e impunes en el ámbito laboral. «La encuesta arroja datos muy preocupantes que hacen necesario continuar concienciando a profesionales, administraciones públicas, empresas privadas y a toda la sociedad para acabar con la violencia en el trabajo», indican desde la organización sindical.

Por otro lado, el 27,24% afirma haber sufrido contacto físico no solicitado ni deseado (una mano en la cintura, abrazos y/o tocamientos en los glúteos u otras zonas sensibles o íntimas…), y el 13,26% asegura haber experimentado intentos no deseados de tener una cita y/o proposiciones para tener actividad sexual a pesar de sus intentos de disuasión.

El 82,38% de los casos no se comunica al centro ni se denuncia. Las causas principales son el desconocimiento del procedimiento y derechos existentes (38,51%) y la falta de confianza en la eficacia del procedimiento (37,27%). El 67,32% de las enfermeras y fisioterapeutas encuestadas desconocen si existe un protocolo de actuación frente al acoso sexual, y solo el 12,84% afirma haber recibido información o haber tenido la posibilidad de formarse al respecto.

Ante esta realidad, el Sindicato reclama que se promuevan condiciones laborales que prevengan el acoso sexual y por razón de sexo a través del cumplimiento exigente de los planes de igualdad y protocolos que buscan su prevención, detección temprana, denuncia y apoyo y asesoramiento a las víctimas. De igual manera, exige al Servicio Canario de la Salud la aprobación urgente del Plan de Igualdad.

Otros datos muestran que el 38% dice que ha sido tratada de manera diferente por su sexo; al 36,56% le han contado historias o bromas sexuales ofensivas; el 31,90% ha recibido miradas insinuantes de carácter sexual y al 23,66% les han intentado tocar o rozar. Asimismo, casi al 21,51% de las personas encuestadas han llamado su atención de forma sexual (silbidos, piropos ofensivos…).

La encuesta también concluye que el 42,38% asegura haber sufrido estas situaciones o similares entre dos y cinco veces, y en el caso del 24,76% de las encuestadas, más de diez veces a lo largo de su vida laboral. El 60,48% ha sufrido alguna de estas situaciones en los últimos 3 años.