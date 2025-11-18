Un proyecto europeo reduce las infecciones del tracto urinario en un 27% y mejora la prescripción de antibióticos en las residencias

En las residencias geriátricas europeas se registran más de dos millones de infecciones urinarias cada año, y entre el 30% y el 80 % de los antibióticos, son innecesarios o inapropiados. Ahora, los resultados del proyecto europeo IMAGINE ha aportado evidencias sólidas de que las intervenciones preventivas pueden modificar significativamente las prácticas clínicas en residencias de cuidados prolongados. La iniciativa ha conseguido reducir las infecciones del tracto urinario en un 27% y mejorar la prescripción de antibióticos en los centros.

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) sigue siendo uno de los mayores desafíos para la salud pública mundial. En la Unión Europea, las infecciones resistentes a los antibióticos son responsables de más de 35.000 muertes al año y de costes sanitarios que superan los 1.500 millones de euros anuales, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

Además, un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace un mes cuantificó que, entre 2018 y 2023, la resistencia a los antibióticos aumentó en más del 40 % entre las combinaciones patógeno-antibiótico vigiladas, con un incremento medio anual de entre el 5 % y el 15 %.

Ocho países

Tras tres años de investigación (2023–2025) en más de 100 residencias de ocho países europeos (Dinamarca, Grecia, Hungría, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y España) el proyecto IMAGINE ('Improving antibiotic use in long-term care facilities by infection prevention and control and antibiotic stewardship'), cofinanciado por el programa EU4Health de la Comisión Europea, ha presentado este martes sus resultados.

Científicamente coordinado por el Institut Català de la Salut (ICS), el proyecto combinó la investigación-acción participativa (PAR) y auditorías clínicas antes y después de la intervención. La evaluación de la efectividad y el análisis económico estuvieron liderados por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El proyecto evaluó el impacto de una intervención multifacética dirigida a los profesionales sanitarios en las residencias.

Menos infecciones

Según el informe final, los resultados muestran que la incidencia de infecciones urinarias tratadas con antibióticos disminuyó significativamente en el conjunto de la muestra (del 12,2 % antes de la intervención al 8,9 % después). Otros hallazgos incluyen una reducción en el uso innecesario de antibióticos para infecciones urinarias en residentes sin sondas urinarias (del 52,9 % al 46,1 %) y una mejor adherencia a las opciones terapéuticas de primera línea de acuerdo con las guías internacionales de práctica clínica (del 23,7 % al 21,6 %).

Por países, las mejoras más consistentes se observaron en Lituania y Eslovaquia, seguidas de Eslovenia, España y Polonia, donde el impacto de la intervención fue especialmente notable. En España, la proporción de infecciones urinarias tratadas con antibióticos descendió del 26,6 % al 13,3 % (una reducción del 50 %), y el uso inapropiado de antibióticos en infecciones no complicadas pasó del 60,2 % al 46,2 % (una disminución del 23,3 %).

Las auditorías también mostraron mejoras en 17 de los 29 indicadores de prevención y control, entre ellos el uso adecuado de delantales limpios en cada procedimiento y una mayor adherencia a la higiene de manos con desinfectantes durante la manipulación de sondas urinarias, medidas clave para prevenir infecciones urinarias y lograr resultados significativos.

Ahorro económico

Muchos de los indicadores de prevención que mejoraron no requieren grandes recursos económicos, señalan los autores del trabajo. Según el análisis económico, la implementación de la intervención del proyecto IMAGINE en los 27 Estados miembros de la UE tendría un coste aproximado de 50 millones de euros, y generaría ahorros brutos superiores a 200 millones de euros anuales.

La ampliación de la intervención podría prevenir más de 540.000 infecciones urinarias al año, con un coste medio de 13,9 euros por residente. Los países con el mayor beneficio económico estimado serían España, Alemania, Francia e Italia, cada uno con ahorros superiores a los 10 millones de euros anuales. En el caso de España, los ahorros anuales estimados para el sistema sanitario podrían alcanzar los 30 millones de euros.