Canarias estudia la inclusión de once nuevas prestaciones en el sistema sanitario

Incluir una nueva vacuna para la hepatitis A para niños en el calendario vacunal, estudiar un cambio en el programa de vacunación meningocócica o ver la posibilidad de establecer un modelo de atención escalonada a la salud mental. Canarias está evaluando un total de 11 nuevas prestaciones, modelos de trabajo y tecnologías que podrían ser introducidas los próximos años en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Canarias es una de las siete agencias autorizadas para realizar evaluaciones de tecnología sanitarias en la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, encargadas de analizar las prestaciones que en un futuro entrarán a formar parte del sistema sanitario. Su trabajo se deriva al Ministerio de Sanidad, que es el que decide, finalmente, si incluye una prestación o nueva tecnología en el sistema sanitario.

Este papel relevante a nivel nacional, le ha hecho anfitriona de la doceava jornada de la Red Española de Evaluación de Tecnología (RedETS), que se ha celebrado esta mañana en Santa Cruz de Tenerife. El evento ocurre en un momento clave para asegurar la eficiencia la sostenibilidad y la equidad en el acceso a la innovación, ya que España se debe adaptar a la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que marca un antes y un después en esta tarea.

«En la práctica ya funcionamos tal y como nos solicita Europa, pero vamos a crear un marco legal alienado con las necesidades», explica la responsable del servicio, Lilisbeth Perestelo.

Por su parte, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, defendió la necesidad de “una posición nacional común de criterios que evite las interpretaciones y duplicidades” y en la que reclamó herramientas ágiles que permitan calcular el impacto presupuestario real de las nuevas tecnologías. En esta línea, consideró que el desafío autonómico es doble, máxime un contexto como el de Canarias, marcado por la insularidad, que supone un sobre coste en la vida diaria y los servicios públicos.

Más de 200 informes

El servicio de Evaluación y planificación del SCS desde 2006, una larga trayectoria que ha dado lugar a más de 200 informes.

En la inaguración de las jornadas, el director del SCS, Adasat Goya, aseguró que este encuentro supone una oportunidad para poner en valor la labor constante y rigurosa de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Además, destacó la evolución de la Red desde su creación en 2012 y remarcó la necesidad de contar con un ente que garantice calidad, equidad, eficiencia y cohesión en la toma decisiones y que vele por la seguridad y sostenibilidad ante la demanda de la sociedad tecnológica actual.

En esta línea, valoró como símbolo de madurez de la Red, la incorporación de la visión de los pacientes, así como la evolución de la Red de Agencias convertida en órgano de interés para los agentes del Sistema Nacional de Salud y soporte científico para la toma de decisiones sobre política sanitaria relacionada con la incorporación de nuevas tecnologías, eficiencia en los sistemas de salud e innovación digital.