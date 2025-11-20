Y tú, ¿qué quieres ser de mayor? Las profesiones del presente y del futuro se presentan en el campus del Obelisco

El Foro de Empleo de la ULPGC cerró hoy su segunda jornada con un gran cambio: por primera vez, el Campus del Obelisco acogió el encuentro entre estudiantes y empresas, un traslado que, según confirmó la institución, se repetirá cada año. La primera sesión se celebró ayer en el Campus de Tafira, como es tradición, mientras que la jornada de hoy marcó el inicio de un modelo más distribuido y cercano a las distintas realidades formativas de la universidad.

«La ULPGC es un motor de transformación social y económica», subrayó el rector Lluís Serra destacando que un foro de estas dimensiones «solo es posible gracias a la implicación conjunta de empresas, instituciones y una comunidad universitaria que busca prepararse mejor para su futuro». La decisión de extender el encuentro al Obelisco persigue precisamente ampliar ese alcance: llevar la empleabilidad allí donde están los estudiantes.

Alumnos pidiendo información en los puestos del Foro de Empleo de la ULPGC. / ANDRES CRUZ

Un foro para conectar con el futuro

La vicerrectora de Estudiantes, Empleabilidad y Campus Saludable, Soraya Brito, explicó que trasladar una jornada al Obelisco «responde a la necesidad de que todos los campus vivan de cerca este encuentro». Para Brito «la universidad no solo forma, sino que conecta; y estamos obligados a facilitar el acceso a oportunidades reales», añadió, insistiendo en que el foro «es un puente directo entre el estudiantado y el mercado laboral».

El nuevo emplazamiento concentró a decenas de empresas del ámbito creativo, jurídico, educativo, tecnológico y del sector servicios. A media mañana, los espacios al aire libre del edificio de Humanidades se llenaban de estudiantes que se acercaban a los stands con preguntas preparadas y la urgencia de quienes están a las puertas del mercado laboral.

El rector de la ULPGC, Lluís Serra; la vicerrectora de Estudiantes, Empleabilidad y Campus Saludable, Soraya Brito; y algunos estudiantes en la segunda jornada del Foro de Empleo de la ULPGC. / ANDRES CRUZ

La mirada del alumnado

Entre las filas de asistentes, las sensaciones eran tan diversas como los grados representados. La joven Marta Hernández reconocía que vino «buscando una primera oportunidad donde aplicar de verdad lo aprendido». Para ella, «a veces tienes la sensación de que pensar en tu futuro laboral va más rápido que la universidad», confesó tras recibir orientación de varias empresas de viaje como Binter.

Para Javier Batista la jornada le ayudó a «visualizar mejor hacia dónde puede ir su futuro profesional». «El sector es vocacional, pero creo que también muy competitivo y está bien saber qué se espera de uno», explicó.

Un amplio abanico de opciones

Por su parte, Lucía Cabrera encontró en el foro algo inesperado: «Vine pensando en empresas concretas y me voy con otras opciones que ni conocía. Esto te ordena la cabeza».

A ellos también se sumó Yeray Hernández, que destacó que «es mucho más cómodo orientarse laboralmente cara a cara con alguien que te informe, que indagando uno solo en internet entre miles de posibilidades». También Noa Delgado subrayó que el foro le sirvió para derribar ideas preconcebidas sobre el futuro laboral: «Muchas veces uno piensa que al estudiar Traducción i Interpretación solo se puede ser profesor, cuando en realidad existen muchos departamentos de comunicación, agencias y perfiles que necesitan personal que domine idiomas».

¿Qué buscan las empresas?

Binter, Job Trust, 22GRADOS, accesos al ejército, Viajes Insular e incluso la Agencia Tributaria son algunos de los puestos que el campus presentó hoy. Todos coincidieron en que los estudiantes llegan con interés y con una preparación cada vez más transversal. Las representantes de Binter, Laura Calvo y Minerva Ramos, destacaron que el grupo, compuesto por un total de 17 empresas, «buscan perfiles muy variados, desde ingeniería hasta administración», además de oportunidades en handling y empleos que permiten compaginas estudio y trabajo.

Desde Job Trust, Valeria Moreno y Laura Valdera remarcaron que las prácticas internacionales «son una puerta de entrada sin necesidad de experiencia previa», un punto clave para muchos alumnos que reconocen haber encontrado dificultades en ese requisito. La empresa de marketing 22GRADOS describió un abanico de perfiles relacionados con la comunicación, el marketing, el diseño y el desarrollo web. Paula Sánchez y Daniela Cabrales compartieron que acogen a «estudiantes de prácticamente todas nuestras áreas: turismo, creatividad, asuntos públicos, entre otros».

El stand de la ULPGC en la segunda jornada del Foro de Empleo del campus del Obelisco. / ANDRES CRUZ

Por su parte, Viajes Insular, representada por Shamila Kaknanni, insistió en que la empresa es «mucho más que una agencia de viajes tradicional». Con líneas de negocio que abarcan receptivo turístico, excursiones, producto mayorista, departamentos financieros, tecnológicos y corporativos, Kaknanni fue clara: «Lo importante es que el estudiante pregunte qué quiere realmente. Hay un abanico enorme y muchas veces no lo saben».

Todas las compañías coincidieron en que foros como el de la ULPGC permiten un acercamiento más humano y directo, clave para que los futuros profesionales entiendan qué aporta cada sector y qué esperan las empresas de ellos.

Una doble jornada que llega para quedarse

Tras dos jornadas activas, la ULPGC celebró la buena acogida del nuevo formato. El rector Serra insistió en que el foro «seguirá creciendo y acercándose a todos los campus», mientras que la vicerrectora Brito subrayó que la ampliación al Obelisco «ha llegado para quedarse».

Entre conversaciones, entrevistas informales y primeros contactos laborales, la universidad demostró que la empleabilidad es un camino compartido entre aquellos que aprenden y buscan talento para construir el trabajo de sus sueños.