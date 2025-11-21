Enfermeras especialistas

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todo lo que pueden hacer por tu salud

La enfermería es una profesión con un alto nivel de especialización. En España existen diversas especialidades que ofrecen cuidados expertos y cercanos a lo largo de toda la vida: enfermería en salud mental, enfermería obstétrico - ginecológica (matrona), enfermería del trabajo, enfermería geriátrica, enfermería pediátrica, enfermería médico - quirúrgica y enfermería familiar y comunitaria.

Una enfermera especialista ha completado una formación avanzada de dos años (EIR) en un área concreta del cuidado. Esto le proporciona competencias específicas para valorar, diagnosticar y tratar problemas de salud complejos, así como para liderar programas de prevención y educación para la salud.

