Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 21 de noviembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 21 de noviembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 17, 19, 29, 35 y 48 y las estrellas 09 y 5.
El código del Millón ha sido el VQF46275
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Los pensionistas canarios recibirán en 2025 una paga de Navidad histórica
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?
- Habla una víctima de violencia infantil: «Hablo por la niña que fui y los abusos sexuales que sufrí»
- Un Minion no pudo evitar la multa: retiran un coche del Negrín por usar tarjeta PMR caducada
- Muere Andrés Fermoso Labra, responsable jurídico del Grupo Lopesan
- ¿Van a limpiar en mi barrio los fines de semana? Este es el listado que ha anunciado Carolina Darias
- Adiós a los nuevos pisos turísticos en las islas hasta 2030: así funciona la nueva Ley de Viviendas Turísticas que aprobó el Parlamento de Canarias