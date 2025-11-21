La ULPGC inaugura un aula en memoria del historiador, político y docente José Miguel Pérez

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria rindió esta mañana un homenaje profundamente emotivo al historiador, político y profesor José Miguel Pérez García, coincidiendo con el primer aniversario de su fallecimiento. El acto, celebrado en el campus universitario del Obelisco, culminó con la inauguración del Aula de Tercer Ciclo que llevará su nombre, un espacio que simboliza, como destacó el rector Lluís Serra, «el lugar del diálogo, del conocimiento y de la palabra compartida».

«Hoy rendimos homenaje a uno de los grandes de nuestra institución», afirmó Serra. «Nos dejó recientemente y forma parte de nuestra memoria, de nuestro legado». Recordó su cercanía, su «perfil dialogante» y su capacidad para tender puentes entre la universidad y la política, un rasgo que marcó su trayectoria pública como vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Tras las palabras del rector tomó protagonismo la intervención del catedrático emérito Juan Sisinio Pérez Garzón, que habló en representación del gremio historiográfico español. «Todavía un año después hay dolor en toda España por haber perdido a la persona y la personalidad de José Miguel», afirmó con emoción contenida.

Inauguración del Aula José Miguel Pérez. / ANDRES CRUZ

Compromiso social

Sisinio definió al homenajeado como «un ejemplo del compromiso del historiador con la sociedad» y recordó que su trabajo supuso un impulso decisivo para comprender procesos políticos claves del siglo XX. «Negrín lanzó una proclama de reconciliación y paz para todos los españoles y ese mensaje lo rescató del olvido José Miguel Pérez». Para el historiador, la vigencia de su pensamiento resulta incontestable: «La Ley de Memoria Democrática está cumpliendo el desafío de Negrín de que nos reconciliemos».

La figura de Pérez, recordó, trascendió las fronteras isleñas: fue invitado habitual en foros nacionales e internacionales, donde defendió una historia rigurosa, crítica y útil para la ciudadanía. Su aportación a la historiografía política y a la reflexión democrática, señaló Sisinio, explica por qué «su ausencia se siente en toda España».

Política desde la universidad

La dimensión pública de José Miguel Pérez como vicepresidente del Gobierno canario, presidente del Cabildo de Gran Canaria y secretario general del PSOE en Canarias ocupó también un lugar destacado en la jornada. Serra subrayó que representó «una forma de hacer política desde la universidad», una vocación que convirtió en puente entre el conocimiento y la gestión pública.

En su faceta académica, fue catedrático de Historia Contemporánea y primer decano de la Facultad de Geografía e Historia. Participó activamente en la construcción intelectual de la ULPGC desde y formó parte de los equipos que impulsaron la investigación histórica en el Archipiélago. Su visión del papel de las universidades era clara: debían ser «motor de transformación social» y espacios donde «la reflexión crítica se traduzca en compromiso».

Familiares, amigos, alumnos y compañeros en el acto. / ANDRES CRUZ

Durante el acto académico, Serra profundizó en su figura: «José Miguel fue un historiador riguroso, de mirada amplia y espíritu crítico que defendió una visión de la historia como herramienta para comprender y transformar la realidad». Subrayó además su coherencia: «No se limitó a estudiar los procesos de cambio: se implicó en ellos con convicción, desde la ética del servicio público».

Un homenaje emotivo

El decano de Geografía e Historia, Manuel Ramírez, calificó el acto como «un día cargado de emoción». «Le rendimos un homenaje académico», señaló, insistiendo en la necesidad de que los estudiantes «conozcan quién fue, qué hizo y por qué lo recordamos».

La catedrática Emma Pérez-Chacón evocó una trayectoria «que deja huella», destacando su papel como «un demiurgo» que trabajó siempre «por el bien común». Recuperó también algunos fragmentos de las cuartillas del historiador, como su reflexión sobre «la crisis de sentido» y la desconexión entre ciudadanía, política y conocimiento académico, una preocupación que continúa siendo actual.

Un amante de su profesión

La profesora Candelaria González, que fue alumna suya, recordó cómo transmitía «su entusiasmo por la investigación en la historia política», especialmente del siglo XIX, y cómo aquel impulso marcó el trabajo del Departamento de Ciencias Históricas.

La inauguración del Aula de Tercer Ciclo José Miguel Pérez García fue el momento central del acto. El espacio se concibe como un punto de encuentro para investigadores, doctorandos y estudiantes avanzados, acorde con la visión del homenajeado: una universidad donde el conocimiento se construye en comunidad. Serra explicó que «no hay mejor forma de honrarlo» que vincular su nombre a un lugar dedicado al pensamiento crítico y a la formación de nuevas generaciones de historiadores.

El nombre del aula, señalaron los participantes, no es un gesto simbólico, sino un compromiso consciente: preservar una forma de entender la docencia basada en la exigencia académica, el diálogo y la vocación pública.

Instante en el que se destapó la placa con el nombre de José Miguel Pérez ante familiares, amigos y compañeros. / ANDRES CRUZ

Un gran legado para la política y la ULPGC

El acto concluyó con el descubrimiento de la placa del aula en presencia de su familia: su esposa, su hermano y sus hijos Leila, Juanjo y Daniel Pérez. La música puso el broche final con una interpretación de La maza, de Silvio Rodríguez, a cargo de una banda musical compuesta por amigos cercanos. Según su mujer, Julia Rodríguez, la canción «representa toda su filosofía y sus ganas de prestarse siempre a la mejora social».

Más allá del acto institucional, la jornada dejó claro que el legado de José Miguel Pérez continúa vivo como historiador, como político y como querido maestro de la Facultad de Geografía e Historia de la ULPGC. En palabras del rector, «las universidades no solo producen conocimiento, sino también memoria, afectos y ejemplo», y por eso «hoy volvemos a hacer historia recordando a quien tanto hizo por ella».