El Papa destituye a Rafael Zornoza por el caso de pederastia: el obispo auxiliar de Sevilla se hará cargo de la diócesis de Cádiz

Primera gran decisión del Papa León XIV sobre la investigación de un caso de pederastia en el seno de la Iglesi Católoca: Robert Prevost ha designado a monseñor Ramón Darío Valdivia Giménez, hasta ahora obispo auxiliar de Sevilla, como administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. La decisión en un momento delicado: el hasta ahora obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, está bajo investigación vaticana por presuntos abusos sexuales ocurridos en su etapa como sacerdote eb Getafe.

Monseñor Valdivia, de 50 años, es doctor en Derecho y Filosofía, y fue nombrado obispo auxiliar de Sevilla en abril de 2023, y hasta ahora ha sido la mano derecha del arzobispo Saiz Meneses. Su perfil académico y pastoral le da la experiencia necesaria para asumir temporalmente la responsabilidad de la diócesis gaditana mientras se clarifica la situación de su predecesor.

El nombramiento de un administrador apostólico significa que Valdivia gobernará la diócesis "en nombre del Papa", sin convertirse en obispo titular de Cádiz-Ceuta. Esta medida sugiere cautela por parte de la Santa Sede mientras avanza la investigación. Además, refleja la intención de garantizar una gestión estable, respetuosa con los procesos canónicos y transparente ante la comunidad diocesana.