La salud o cómo proteger nuestro bien más preciado

La frase «la salud es el bien más preciado» significa que la salud es el tesoro más valioso de una persona, ya que sin ella otros bienes como la prosperidad o la riqueza tienen poco valor. Cuidarla es fundamental para disfrutar de la vida, y esto implica adoptar hábitos saludables como una buena alimentación, ejercicio y atención a la salud mental, además de la prevención de enfermedades.

Cuando se habla del por qué la salud es tan valiosa se hace referencia a que permite disfrutar de la vida (una buena salud es la base para poder disfrutar de los momentos con los seres queridos y tener una vida plena) y tiene un valor incalculable (el valor de la salud es tan alto que, sin ella, la riqueza material pierde su significado).

En ese sentido, la salud mental es crucial. Además de la salud física, el bienestar emocional y mental es fundamental, lo que implica cuidar de uno mismo y buscar ayuda cuando sea necesario.

Las claves que se ofrecen para cuidar la salud citan factores como adoptar hábitos saludables -mantener una dieta balanceada, evitar el sedentarismo y limitar el consumo de alcohol y tabaco son acciones clave para prevenir enfermedades-; prioriza el bienestar mental -dedica tiempo a tus intereses, expresa tus emociones y busca apoyo profesional si lo necesitas- o apoyar la investigación y prevención -la investigación sobre salud y la prevención de enfermedades son fundamentales para mejorar la calidad de vida a largo plazo-.

Según la Organización Mundial de la Salud, cuidar la salud es un acto de amor propio que demuestra una forma de amarte y de protegerte a ti mismo y a quienes te rodea de, entre otras, las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT).

Estas son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Estas enfermedades se refieren a un grupo de enfermedades que tienen consecuencias a medio y largo plazo para nuestra salud, y que con frecuencia crean una necesidad de tratamiento y cuidados como pueden ser la diabetes, la enfermedad cardíaca y algunos tipos de cáncer. Muchas de estas se pueden prevenir mediante la reducción de factores de riesgo comunes, tales como el consumo de tabaco, el consumo abusivo de alcohol, la inactividad física y una alimentación inadecuada.