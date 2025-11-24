Gana entradas para el programa especialEn Otra Clave - en clave Matías Alonso con LA PROVINCIA
No te pierdas el programa especial homenaje a Matías Alonso el 6 de diciembre en el Teatro Cuyás
¿Te gustaría vivir una noche inolvidable con En Otra Clave? Esta vez el programa trae una sorpresa especial y desde LA PROVINCIA ¡sorteamos 3 entradas dobles para la función que se realizará el sábado 6 de diciembre de 2025 a las 20:00 h en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria!
Este espectáculo es muy especial: se trata del homenaje a Matías Alonso, con motivo de sus 25 años de trayectoria artística. La velada combinará humor, música, invitados destacados y grandes momentos de emoción.
Sobre el ESPECIAL “EN OTRA CLAVE” - En clave “Matías Alonso”
'Hace 25 años que cumplí 25 años' - “En Otra Clave” presenta un programa muy especial dedicado a Matías Alonso, en celebración de sus 25 años de trayectoria artística. Un homenaje lleno de humor, música, recuerdos y emoción a uno de los grandes referentes del humor canario.
El espectáculo contará con la participación del elenco habitual y la banda en directo, además de invitados excepcionales como Mestisay, Piedra Pómez, Iván de Efecto Pasillo, Ginés Cedrés (Los Coquillos) y Pedro Daktari.
Con la conducción de Eloísa González, este especial promete una noche única donde el público revivirá momentos inolvidables, disfrutará de nuevas imitaciones y será testigo de un emotivo momento recordando al maestro Manolo Vieira.
Una celebración irrepetible del humor, la música y la vida, “En clave Matías Alonso”.
¿Como participar?
- ✅ Ser lector de LA PROVINCIA.
- 📝 Rellenar el formulario de participación con tus datos.
- 🎉 ¡Y listo! Ya formarás parte del sorteo.
Formulario de participación:
¿Cuándo se conocerán los ganadores?
El sorteo tendrá lugar el viernes 5 de diciembre, y los afortunados serán avisados inmediatamente.
Asegúrate de tener actualizados tus datos de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en tu perfil de usuario, para que podamos localizarte si resultas ser uno de los afortunados. Puedes hacerlo desde "Mi cuenta".
¡No dejes pasar esta oportunidad! Participa ya y podrías ser uno de los afortunados en disfrutar del próximo espectáculo de En Otra Clave en directo, con buen humor, música y mucho talento canario.
¡Mucha suerte a todos los participantes!
- La Aemet anuncia un cambio radical del tiempo en Canarias: la calima se irá este día en el Archipiélago
- Las Palmas de Gran Canaria expropia una casa terrera en Guanarteme para el paseo peatonal sobre La Ballena
- Jorge Rey anuncia que la lluvia no cesará en Canarias y se aproxima un nuevo frente: 'Llega una borrasca de la península y otra del Atlántico
- 100 años de María Jiménez en Ingenio
- Una mujer apuñala a su vecina en La Aldea de San Nicolás
- Mercado UD Las Palmas: Helguera busca un delantero tras cerrar el alta de Nico Benedetti
- El asesino de Josué, 'el Conejero', recibió dos pagos de 1.700 euros antes de cometer el crimen en Telde
- Un trabajador de una obra muere al resbalar y golpearse la cabeza contra un escalón en Mogán