Gana entradas para el programa especialEn Otra Clave - en clave Matías Alonso con LA PROVINCIA

¿Te gustaría vivir una noche inolvidable con En Otra Clave? Esta vez el programa trae una sorpresa especial y desde LA PROVINCIA ¡sorteamos 3 entradas dobles para la función que se realizará el sábado 6 de diciembre de 2025 a las 20:00 h en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria!

Este espectáculo es muy especial: se trata del homenaje a Matías Alonso, con motivo de sus 25 años de trayectoria artística. La velada combinará humor, música, invitados destacados y grandes momentos de emoción.

Sobre el ESPECIAL “EN OTRA CLAVE” - En clave “Matías Alonso”

'Hace 25 años que cumplí 25 años' - “En Otra Clave” presenta un programa muy especial dedicado a Matías Alonso, en celebración de sus 25 años de trayectoria artística. Un homenaje lleno de humor, música, recuerdos y emoción a uno de los grandes referentes del humor canario.

El espectáculo contará con la participación del elenco habitual y la banda en directo, además de invitados excepcionales como Mestisay, Piedra Pómez, Iván de Efecto Pasillo, Ginés Cedrés (Los Coquillos) y Pedro Daktari.

Con la conducción de Eloísa González, este especial promete una noche única donde el público revivirá momentos inolvidables, disfrutará de nuevas imitaciones y será testigo de un emotivo momento recordando al maestro Manolo Vieira.

Una celebración irrepetible del humor, la música y la vida, “En clave Matías Alonso”.

¿Como participar?

✅ Ser lector de LA PROVINCIA. 📝 Rellenar el formulario de participación con tus datos. 🎉 ¡Y listo! Ya formarás parte del sorteo.

Formulario de participación:

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo tendrá lugar el viernes 5 de diciembre, y los afortunados serán avisados inmediatamente.

Asegúrate de tener actualizados tus datos de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en tu perfil de usuario, para que podamos localizarte si resultas ser uno de los afortunados. Puedes hacerlo desde "Mi cuenta".

¡No dejes pasar esta oportunidad! Participa ya y podrías ser uno de los afortunados en disfrutar del próximo espectáculo de En Otra Clave en directo, con buen humor, música y mucho talento canario.

¡Mucha suerte a todos los participantes!