Gran Canaria alza la voz contra la violencia machista en la manifestación del 25N

Las calles de la capital grancanaria volverán a teñirse este martes de morado durante la manifestación del 25N, cuando miles de voces confluyan para exigir el fin de la violencia contra las mujeres. La movilización, convocada por la Red Feminista de Gran Canaria, partirá a las 19.00 horas de la Plaza de Santa Ana y avanzará por la autovía del Guiniguada y la avenida Rafael Cabrera. El recorrido finalizará en el parque San Telmo, donde tendrá lugar la lectura del manifiesto.

La marcha volverá a defender el lema Contra las violencias machistas: ¡Haz tu parte!, una consigna que se repite por segundo año consecutivo. «Seguimos necesitando reclamar que cada persona se implique en dar respuesta a la violencia que se ejerce contra las mujeres, ya que, en líneas generales, no hemos visto avances ni por parte de las administraciones ni en la sociedad», afirma Nayra Marrero, portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria.

A su juicio, la igualdad «no es una prioridad política». Por ello, el colectivo insiste en que será imposible erradicar la desigualdad si las instituciones no asumen su parte de responsabilidad. «Las feministas seguimos activas y cada año movilizamos en las calles a muchísimas personas porque creemos que los derechos sociales se conquistan así. Tenemos muy claro que todo lo que no ocupemos, nos lo van a quitar», reivindica la representante.

Dimisión

Hay que recordar que la Red Feminista de Gran Canaria ha pedido la dimisión inmediata de la Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Ejecutivo autonómico, Candelaria Delgado, y de la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Brito. ¿El motivo? Su «inacción» en la respuesta institucional ante la violencia de género. «El Gobierno de Canarias ha hecho recortes en las áreas de Igualdad, y la primera partida económica del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género ha salido hace apenas una semana. El Ejecutivo no ha priorizado su gestión», defiende Nayra Marrero, que reclama una mayor coordinación y organización entre todas las áreas implicadas.

Este año vuelve a estar sobre la mesa la necesidad de abordar la educación sexual en el entorno escolar. De hecho, la red denuncia que aún no existen espacios en los que se hable de violencia de género ni un plan sistemático, a pesar de que el ámbito educativo es «clave» para la prevención y la detección precoz. «Cada vez se registran denuncias a edades más tempranas, pero seguimos sin un plan educativo que dé respuesta a esta realidad», lamenta Nayra Marrero.

El problema se extrapola al ámbito sanitario, donde, según la misma fuente, «el personal no recibe la formación adecuada, no hay protocolos consensuados y los recursos disponibles resultan insuficientes». «La igualdad es una carrera de fondo y todavía queda mucho por hacer. No podemos olvidar que Canarias es una de las comunidades con mayor tasa de violencia machista», recuerda Marrero, que anima a la población a alzar este martes la voz contra esta lacra social.