Oposiciones Canarias 2026: Educación abre la inscripción para optar a una de las 235 plazas docentes

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha anunciado la apertura del plazo para participar en las oposiciones docentes de 2026. El pasado lunes, 24 de noviembre, comienzó oficialmente el periodo de inscripción para las 235 plazas disponibles, que estarán distribuidas entre diversos cuerpos y especialidades.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 22 de diciembre de 2025.

235 plazas repartidas entre varias especialidades

La convocatoria de oposiciones incluye plazas en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, profesores de Artes Plásticas y Diseño y profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional. En total, serán 235 las plazas a cubrir, de las cuales algunas están reservadas para personas con discapacidad, y otras son de acceso desde distintos subgrupos del sistema educativo.

Examen de oposiciones docente en Canarias. / José Carlos Guerra

Distribución de plazas

Dentro del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, se convocan un total de 192 plazas en especialidades muy diversas, que incluyen:

Procesos de Gestión Administrativa (66 plazas)

(66 plazas) Oficina de Proyectos de Construcción (12 plazas)

(12 plazas) Equipos Electrónicos (16 plazas)

(16 plazas) Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido (13 plazas)

(13 plazas) Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos (26 plazas)

(26 plazas) Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico (17 plazas)

(17 plazas) Procesos de Producción Agraria (15 plazas)

(15 plazas) Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos (9 plazas)

(9 plazas) Análisis y Química Industrial (10 plazas)

(10 plazas) Procesos de Diagnóstico Clínico y Productos Ortoprotésicos (8 plazas)

En cuanto a las Escuelas Oficiales de Idiomas, se ofrecen 7 plazas para la especialidad de Español para Extranjeros.

Oposiciones en Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra

Plazas en Formación Profesional y Artes Plásticas

Por otro lado, se convocan 15 plazas en el cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño, distribuidas en las especialidades de Volumen, Diseño de Interiores, Medios Informáticos y Medios Audiovisuales.

En el ámbito de la Formación Profesional, se han dispuesto plazas para las especialidades de Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble (10 plazas), Soldadura (5 plazas) y Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (6 plazas).

Un proceso orientado a la estabilidad docente

La directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, ha subrayado que esta convocatoria es una extensión de la iniciada en abril, cuando se ofrecieron casi 1.400 plazas para los años 2025 y 2026. Según Ramírez, el objetivo de este proceso es avanzar hacia un modelo de selección más ordenado y transparente, que no solo garantice la calidad educativa, sino que también fortalezca la estabilidad en las plantillas de los centros educativos de las islas.

Ramírez también indicó que estas 235 plazas se han reservado para especialidades que, por su naturaleza, no se convocan con la misma frecuencia que otras más comunes. Además, se ha optado por posponer las pruebas de algunas especialidades de Formación Profesional para darles más tiempo de preparación, ya que los docentes que imparten estas áreas están en pleno proceso de adaptación al sistema dual.

Oposiciones en Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra

Características del proceso selectivo

El procedimiento para acceder a estas plazas mantiene algunas innovaciones que se introdujeron en convocatorias anteriores. Entre las novedades, destaca la obligación de que los aspirantes entreguen una programación didáctica que será objeto de exposición en la segunda prueba del proceso. Además, los candidatos deberán asistir a un acto de presentación, en el cual se les explicarán los criterios de valoración y las normas del proceso selectivo. La fecha de este acto se anunciará con al menos veinte días de antelación.

Otra de las modificaciones importantes es que las personas aspirantes que no puedan asistir a la primera prueba debido a situaciones como maternidad o problemas de salud podrán ser convocadas a una segunda prueba, que se celebrará un máximo de siete días hábiles después de la fecha inicial.

Educación inicia el plazo para optar a 235 plazas en las oposiciones docentes de 2026 / La Provincia

Además, se permitirá que los aspirantes se presenten a dos especialidades diferentes dentro de un mismo cuerpo docente, siempre que no coincidan en el horario de las pruebas. También se ha establecido que quienes ya figuran en las listas de reserva no deberán volver a presentarse, salvo que deseen optar por una nueva especialidad en la que no estén registrados.

Requisitos y detalles para la inscripción

El plazo de inscripción para participar en estas oposiciones permanecerá abierto hasta el 22 de diciembre de 2025. Los interesados podrán inscribirse a través de la plataforma online habilitada por la Consejería de Educación de Canarias. Es importante que los aspirantes verifiquen todos los requisitos y procedimientos detallados en la convocatoria oficial antes de completar su inscripción.

El proceso de oposiciones de 2026 representa una oportunidad para los docentes que buscan acceder a una plaza fija en el sistema educativo canario. Con un enfoque en especialidades menos frecuentes y con un compromiso claro con la estabilidad laboral de los profesores, estas oposiciones se perfilan como un paso importante para la renovación y consolidación del profesorado en las islas.