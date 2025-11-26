La innovación en salud pública pasa por la celeridad en el acceso a los fármacos: "Sin recursos, no avanzamos"

Cuál es el principal motor de innovación al servicio de la salud pública en España?. Es la pregunta que ha lanzado Ferran Boiza, director adjunto de El Periódico, a los expertos que han protagonizado la mesa redonda 'De la ciencia a la ciudadanía: innovación al servicio de la salud pública' dentro del Foro España 360, organizado en Madrid por Prensa Ibérica.

Alfonso Alonso, exministro de Sanidad y presidente de Acento; Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid; José María Morera, director de Acceso de Bayer Iberia y Pablo Crespo, secretario general de la Federación Española de empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) han disertado sobre el impulso de la innovación en la salud pública.

Un encuentro en el que se ha pedido celeridad en el acceso a los fármacos ya aprobados en Europa y a la tecnología más innovadora, además de más recursos para gestionar un sistema nacional de salud con grandes fortalezas, pero enormes problemas, como la falta de médicos. Además, se ha evidenciado la importancia de la inteligencia artificial como herramienta al servicio de los pacientes, siempre con regulación.

Alonso señaló las fortalezas del sistema sanitario español, como una industria farmacéutica muy potente en un país que es líder en Europa con 930 estudios clínicos autorizados en 2024. De esos ensayos, 722 se han realizado en la Comunidad de Madrid, ha precisado la consejera Matute que, por su lado, considera que el principal motor de la innovación en salud pública son los profesionales sanitarios.

José María Morera, director de Acceso de Bayer Iberia, insistió en la misma idea. "Sin recursos, no avanzamos", ha dicho, mientras recordaba que España tarda una media de 616 días -cifra de 2024- para acceder a medicamentos innovadores que ya han sido autorizados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y financiados por la sanidad pública. "Contamos con profesionales a la vanguardia, un sistema robusto, pero tenemos que garantizar la tecnología innovadora, disponible para todos con independencia del código postal", ha apuntado por su parte Pablo Crespo.