El 4,3% de los auxiliares de enfermería secunda la huelga en Canarias

Solo el 4,3% de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) secundó en el Archipiélago la huelga convocada este viernes en todo el país para ser reconocidos como personal del Grupo C1. Así lo comunicó la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Según el departamento, de los 3.290 efectivos convocados al paro en el ámbito asistencial de Atención Primaria y Hospitalaria, estaban afectados por esta convocatoria 1.326. Del total, solo 57 se sumaron al llamamiento.

Teniendo en cuenta las distintas áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 22 de los 355 efectivos afectados, lo que representa el 6,2 %, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 28 de los 522, es decir, del 5,36%. En Lanzarote, en cambio, apoyaron el paro cuatro de los 107 profesionales afectados, el 3,74%, si bien en Fuerteventura lo secundaron tres de los 260 afectados, es decir el 1,15 %. En La Palma, La Gomera y El Hierro ninguno de los profesionales llamados a esta convocatoria acudió a la huelga.

Según confirmó el citado departamento del Ejecutivo autonómico, la mañana contó con 1.192 efectivos en servicios mínimos y transcurrió sin incidencias. «Hemos participado muchos más, pero si los datos son bajos es porque en muchos servicios Sanidad ha exigido que trabaje el 100% de la plantilla. De hecho, en hospitales como El Mojón –en Tenerife– hay compañeros que han recibido amenazas», aseguró Soledad Ramírez, portavoz del comité de huelga.

No obstante, desde la Consejería garantizaron que los criterios impuestos han sido los mismos que se han aplicado en convocatorias de huelga anteriores, de tal forma que se pueda garantizar la atención inaplazable y urgente, en su categoría profesional, en aquellas áreas que así lo requieren.

«No vamos a parar hasta que se nos reconozca nuestra formación profesional. De hecho, vamos a sumarnos a una nueva huelga con los médicos los días 9,10, 11 y 12 de diciembre», manifestó Ramírez.