Taichí, ciberseguridad y murgas para activar a 100.000 mayores en Canarias

Los mayores isleños envejecerán entre clases de yoga, cursos de idiomas o ciberseguridad, excursiones y hasta incluso una murga. Todas estas actividades -y unas cuantas más- están incluidas en el plan Maresía, una iniciativa del Gobierno canario que ayudará a cerca de 100.000 seniors isleños a llevar una vida más activa y, de paso, a combatir la soledad no deseada.

Este proyecto, presentado este jueves, ha sido diseñado por la Dirección General de Mayores y Participación Activa de la Consejería de Bienestar Social, un área con un presupuesto de 19,4 millones que se creó esta legislatura y que ha aglutinado todas las acciones previstas bajo un mismo nombre -Maresía- que a su vez se divide en cinco programas: Actividades; Derechos; Innovación, Investigación y Transformación Digital; Cooperación Institucional; y un Plan de Infraestructura Espacios Seguros.

El primer eje cuenta con una financiación de 4,8 millones de euros para desarrollar actividades de todos los tipos a las que podrán inscribirse los mayores del Archipiélago. En los 24 centros de día repartidos por Canarias habrá clubes de escritores y se impartirá yoga, mantenimiento, taichí, costura, folclore, pintura, cerámica y otros ejercicios para trabajar la memoria y la estimulación cognitiva. Las séniors también podrán dar la murga, pues según anunció la directora del área, Verónica Meseguer, en uno de estos espacios han formado una murga femenina de mayores “única en las Islas”.

Deporte y viajes

Fuera de los centros, el ritmo tampoco baja para quienes conforman la tercera y cuarta edad. Viajes entre Islas con el programa Canarias se mueve +55, deporte, visitas al Club Deportivo Tenerife y a la Unión Deportiva Las Palmas, música, acompañamiento psicológico, fisioterapeutas, entrenamientos de fuerza y hasta unas neurolimpiadas en las que compiten contra mayores de otros municipios.

Las excursiones y los encuentros sociales son algunas de las actividades más demandadas por este colectivo, aunque no las únicas. Las generaciones de hoy en día no son las de hace 30 o 40 años y, por tanto, sus demandas son muy diferentes. “Cada vez nos piden más espacios en los que puedan participar, no solo para bailes y comida como se hacía tradicionalmente, la gente mayor quiere comprometerse en temas como el voluntariado o la formación. Ahí hay un capital humano que el gobierno no se puede permitir el lujo de desperdiciar”, señaló Meseguer durante la presentación del plan.

Formación

En este sentido, los abuelos isleños también podrán utilizar su tiempo libre para formarse. En especial, sobre cuestiones relacionadas con la tecnología, como formación en informática, redes y móviles, ciberseguridad e idiomas. Estas últimas clases se incluirán en las agendas de los centros de día. Asimismo, la colaboración con entidades del Tercer Sector y las iniciativas que implican a otras generaciones, sobre todo a jóvenes, son un pilar clave para luchar contra la soledad no deseada.

Reforma de centros de día

Dentro de Maresía, la Dirección General también ha incluido una partida de 1.519.699 euros para la reforma de los centros de día, cuyas infraestructuras estaban tan desfasadas que ni siquiera contaban con un ascensor o con un sistema de protección contra incendios. Aunque en cuatro de estos espacios -Santa Cruz II, Icod de los Vinos, Puerto de la Cruz y La Palma- las obras ya están en curso, aún queda mucho por hacer. En San Miguel, Santa Cruz de La Palma, Los Realejos, Arucas, Tunte y Santa María de Guía el proyecto se encuentra en fase de redacción; en Agaete y Escaleritas los trabajos están a punto de arrancar; y el de Mogán recibirá una subvención de 450.000 euros destinada a su mejora integral.

Todas estas medidas, giran en torno a un mismo objetivo: lograr un envejecimiento saludable para retrasar "todo ese mundo de las dependencias y los problemas asociados a la edad". Así lo manifestó el viceconsejero del área, Francis Candil, quien además reconoció que la población en este rango de edad crecerá de manera notable en los próximos años. "Por suerte, cada vez vivimos más y queremos hacerlo con mejor calidad; lo que estamos haciendo es adaptarnos a lo que ellos nos piden", añadió.