OFERTA BLACK FRIDAY
Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Este test recopila en diez preguntas los acontecimientos más relevantes de los últimos días para comprobar cuánto sigues la actualidad
Redacción
La semana deja cada día titulares que marcan la conversación pública y llenan los informativos. Para repasar lo esencial y poner a prueba tu conocimiento, te invitamos a participar en nuestro test de actualidad. Diez preguntas que resumen los hechos más destacados de los últimos días y te ayudarán a comprobar si estás realmente al día antes de que arranque una nueva semana de noticias.
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- Los sicarios mataron a ‘El Conejero’ por error al confundirlo con otro hombre
- Un vecino cae desde un segundo piso al capó de un coche en Las Palmas de Gran Canaria
- La Guardia Civil lo confirma: identifica el `timo del supermercado´ que está vaciando las cuentas bancarias de los canarios
- Un vuelo entre lágrimas y esperanza: el gesto que conmovió a todo un avión de Binter rumbo a Madrid
- El Cabildo de Gran Canaria cede la Casa Fuentes a la Fundación Alfredo Kraus
- La Navidad se enciende desde hoy en Las Palmas de Gran Canaria: fechas y horarios de los alumbrados por distritos
- Sopa, menús baratos de calidad y bocatas 'petan' un restaurante del polígono hasta los sábados