Una dosis de innovación de Ferran Adrià en la ULPGC

El chef Ferran Adrià, embajador de Telefónica, regresó ayer al Aula de Piedra del Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para intervenir en la jornada Conecta Innovación: Universidad, Empresa y Futuro, un encuentro destinado a impulsar la innovación, la creatividad y la cooperación entre el entorno académico y el tejido empresarial.

Esta gira se enmarca en la estrategia de Telefónica, a través de su red de Cátedras, para reforzar la innovación como motor de transformación social, económica y educativa, promoviendo el pensamiento crítico, la creatividad aplicada y la formación de nuevos perfiles profesionales capaces de liderar la transición hacia una economía del conocimiento.

El acto contó con la presencia de Lluís Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Ciro Gutiérrez, consejero de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias; y de Juan Flores, director de Telefónica en Canarias, quien destacó que «giras como estas, que hablan de innovación, conocimiento, empresa y que, en definitiva, miran al futuro, son fundamentales y encuentran su espacio natural en la universidad».

Diálogo innovador

La jornada comenzó con un «Diálogo a tres», ideado para contextualizar la relación entre I+D+i y analizar cómo trasladar la innovación desde los laboratorios, donde se «cocina», hasta acciones con impacto real. La conversación estuvo moderada por David Sánchez, vicerrector de Estudiantes y director de la Cátedra Telefónica de la ULPGC, y contó con la participación de Patricia Picazo, investigadora en neuromarketing, y José María Melián, cofundador de ARTIS Development.

Ferran Adrià compartió su experiencia con el método Sapiens, un modelo inicialmente desarrollado para investigar la restauración gastronómica en el marco de elBullifoundation y la Bullipedia, posteriormente adaptado como herramienta aplicable a cualquier sector, organización o proyecto para comprender, ordenar y potenciar la innovación. Este método se ha consolidado como un modelo transversal, capaz de abordar procesos innovadores desde una perspectiva holística, sistémica y aplicable a cualquier ámbito: productos, servicios, organizaciones o políticas públicas.

«Mi intención es compartir, no venir a enseñar, porque nuestra filosofía se basa en aprender de forma continua y ayudar. Potenciar la innovación exige, necesariamente, mantener la curiosidad y cuestionarse todo», afirmó Adrià.

Además, destacó que «España tiene aún una conexión débil entre la universidad y la empresa. Con encuentros como el de hoy queremos demostrar que es posible pasar de los laboratorios a la acción, que la investigación puede tener un impacto real en la empresa y en la sociedad».

Con más de 500 conferencias impartidas, Ferran Adrià continúa fortaleciendo su labor como divulgador del conocimiento y del pensamiento creativo, reforzando su compromiso con la formación y con el talento joven a través de esta iniciativa impulsada junto a Telefónica.

Ya el pasado año Adrià visitó el rectorado de la ULPGC a través de su Cátedra Telefónica con la jornada Imaginémonos con Ferran Adrià en tu universidad. Una cita cuya finalidad fue ofrecer un desafío creativo para jóvenes universitarios mediante el estímulo, la difusión y el conocimiento de la Metodología Sapiens en la comunidad universitaria para su aplicación a Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster, así como en todo tipo de proyectos de innovación en otras asignaturas.

A su vez, se abordaron 100 años de innovación y alta cocina con la presentación del Challenge elBulli1846, cuya intención fue convertir a los estudiantes en auténticos innovadores.