Si el alma de Doramas, aquel mítico guerrero aborigen de Gran Canaria que peleó contra los conquistadores castellanos en el siglo XV y con cuyo nombre se bautizó un céntrico parque de Las Palmas de Gran Canaria , continúa pululando por la geografía insular anoche es seguro que se acostó tarde y molido de tanto baile con motivo de la celebración en ese enclave capitalino del Festival de Música Electrónica Malvasoul Con Estilo que durante ocho horas inundó dichos jardines de ritmos, copas, bailes y buen ambiente.

Doramas ‘al plato’ para degustar una memorable velada musical | DANI CABECERA @DANICABE

Con el tándem alemán Booka Shade y el artista estadounidense Carl Craig como cabezas de cartel, desde las 15:00 horas y hasta las once de la noche desfilaron asimismo por los dos escenarios del Doramas el dúo Non Identical o la también dj Alba Fernández, por citar a algunas de las artistas del Malvasoul Con Estilo que deleitaron con sus propuestas a las 950 personas reunidas en el evento patrocinado por Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, IQOS, Guess, Lexus Canarias y Mahou G Zamora.

El Festival de Música Electrónica Estilo contó, asimismo, con la colaboración de D’Vainilla, Hospital Perpetuo Socorro, Coca Cola, Bananity, Plus Music, Audiomedia Canarias y El Mono Producciones.

Así, los dos escenarios del Doramas fueron recibiendo a Carl Craig, Booka Shade, Jaime del Valle, Mr Paradise y Emma Play, estos en el proscenio principal, mientras que Non Identical, Alba Fernández, Superseñorita, Mostany y Discolate Crew hicieron lo propio en el segundo set instalado en el entorno del Auditorio José Antonio Ramos.

Como era de esperar, las propuestas de Craig y los Booka Shade, formado por Walter Merziger y Arno Kammermeier, hicieron las delicias del público.

Carl Craig es un dj, productor y compositor estadounidense reconocido como una de las figuras más influyentes del techno de Detroit.

Discípulo del pionero Derrick May, comenzó su carrera a finales de los años 80, destacándose por su sonido futurista que combina techno, jazz, soul, house y música experimental.

Por su parte, el icónico dúo alemán Booka Shade demostró por qué se ha forjado una reputación como una de las bandas electrónicas más célebres de Europa en las últimas dos décadas. Desde sus influyentes lanzamientos underground en los 90 hasta su reciente nominación al Grammy, el dúo sigue demostrando por qué se mantienen en el corazón de la música electrónica. Con sus inicios en Fráncfort y su enfoque inicial en el synth-pop, Booka Shade rápidamente se hizo un hueco en la escena musical fundando el legendario sello dance Get Physical Music.

Así, entre uno y otros, los asistentes ayer al Festival de Música Electrónica Malvasoul Con Estilo disfrutaron de una noche única en la cual, al cierre de esta edición, nada se sabía del paradero del guerrero Doramas.