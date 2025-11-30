El Hospital Doctor Negrín estrena una unidad para mejorar la atención a los pacientes

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha puesto en marcha la unidad de Experiencia de Paciente (Uexpa), un proyecto que ha nacido con el propósito de lograr mejores resultados clínicos, optimizar la atención y agilizar los procesos asistenciales. Para ello, un equipo compuesto por ocho profesionales, entre los que figuran médicos, enfermeros y fisioterapeutas, organizan talleres y reuniones con los pacientes para compartir impresiones y experiencias que se traducirán en avances. La iniciativa, pionera en los hospitales públicos de Canarias, ha comenzado a pilotar con las personas afectadas por el cáncer de pulmón y, por ahora, los participantes valoran la propuesta de forma muy positiva.

«El proyecto es excelente. Gracias a esta oportunidad nos sentimos más escuchados y podemos intercambiar puntos de vista», manifiesta Beatriz Alonso, una mujer de 56 años que fue diagnosticada de la enfermedad en octubre del pasado año y que ha querido cobrar voz en la actividad.

Según informa esta técnica en cuidados auxiliares de enfermería, las principales necesidades que los pacientes han puesto sobre la mesa son la importancia de reducir los tiempos de espera para ser derivados desde Atención Primaria a las consultas de los especialistas, acelerar las pruebas, disponer de apoyo psicológico desde el momento del diagnóstico y contar con una persona de referencia que sea capaz de guiarles a lo largo de todo el proceso.

Ayuda psicológica

«No tenemos ayuda psicológica. Cuando me dijeron que tenía cáncer de pulmón, fue como recibir un jarro de agua fría. Hay que tener en cuenta que todas las personas gestionamos la noticia de una forma diferente, por lo que sería bueno que hubiese atención psicológica y que sea ese profesional el que valore si el seguimiento debe continuar o no», apunta la mujer.

Además, los pacientes echan en falta contar con una enfermera que actúe como enlace con los médicos para poder resolver sus dudas. De ahí la necesidad de disponer de una persona de referencia. «Cuando tenemos preguntas, no podemos llamar directamente a los médicos porque están pasando consulta. Sería estupendo contar con una enfermera que nos ayudara a aclarar las dudas y, si no pudiera, que se las trasladara al médico correspondiente», defiende Alonso.

El fisioterapeuta Daniel López y Beatriz Alonso. / LP/DLP

La paciente ya ha finalizado el tratamiento y acude a revisiones periódicas. Ahora bien, agradece tener la oportunidad de conocer las impresiones de otras personas que han pasado por una situación similar a la suya, pues cada una afronta la patología de una manera distinta. Asimismo, destaca que la Uexpa le permite comprender la labor del personal sanitario desde otra perspectiva. «He pasado de ver todo desde el punto de vista de una auxiliar clínica a hacerlo como paciente. Ahora, gracias a esta unidad, también comprendo mucho mejor cómo piensan los profesionales cuando se encuentran con casos como los nuestros», remarca.

Para Daniel López, fisioterapeuta de la unidad de Fisioterapia Respiratoria y director del Aula de Pacientes de este centro, la actividad está siendo muy enriquecedora. Según explica, el plan formativo para poder activar la unidad arrancó en junio, mientras que las entrevistas para seleccionar a los participantes comenzaron en octubre. Los primeros talleres se celebraron esta semana: uno el lunes y otro el miércoles, entre las 10.00 y las 14.00 horas.

«A través de este proyecto, queremos generar un espacio de comunicación entre los pacientes y los profesionales para detectar las necesidades que no están cubiertas y mejorar la atención sanitaria», detalla.

Criterios

En un principio fueron incluidos cuatro pacientes. Ahora mismo, ya suman un total de 14. Pero, ¿qué criterios se han tenido en cuenta a la hora de hacer la selección? Tal y como indica López, sus experiencias con los tratamientos y las emociones que habían experimentado. «Algunos de ellos han estado conmigo en la unidad de Fisioterapia Respiratoria y ya han recibido el alta, otros siguen en tratamiento, y otro grupo ha venido de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón, que colabora con esta iniciativa», cuenta.

La previsión es celebrar otras dos jornadas antes de que concluya el año. Al finalizar, se realizará un informe en el que se recogerán las mejoras que se pretenden llevar a cabo para poder trasladarle a la Dirección Gerencia las peticiones. De forma previa, se organizará una reunión con los pacientes para explicarles cómo se pretenden establecer.

«Queremos implantar la figura de la enfermera gestora de casos para ayudar a estos pacientes y también darles apoyo psicológico. La intención es que las acciones comiencen a ejecutarse a partir de febrero de 2026», adelanta el fisioterapeuta.

Hay que señalar que el enfoque de trabajo de la unidad está basado en la Metodología Lean, que busca mejorar la satisfacción de los usuarios. Hasta el momento, en las sesiones que se han celebrado han participado una treintena de especialistas en diferentes disciplinas que están implicados en el proceso asistencial del cáncer de pulmón.

Ahora, el propósito es que el proyecto se extrapole a otras áreas hospitalarias. «Sentimos una mezcla de felicidad y corresponsabilidad. Tanto el personal como los pacientes nos hemos involucrado mucho, y nosotros estamos encantados de escucharles para ofrecerles una mejor atención», concluye Daniel López.