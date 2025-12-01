Las dietas milagro empeoran las enfermedades de base

Canarias es la región del país donde más se recurre a las dietas milagro para adelgazar. Así lo desvela el estudio Estrategias de pérdida rápida de peso en la población española, elaborado por la Fundación Mapfre y la Academia Española de Nutrición y Dietética. Ahora bien, estas prácticas pueden tener graves repercusiones en la salud, ya que son capaces de provocar desnutrición a los seguidores y un empeoramiento de sus patologías de base. «Cuando nuestro organismo no recibe los nutrientes que necesita en el día, se produce una desnutrición. Además, aquellas personas que tienen problemas hepáticos, por ejemplo, pueden sufrir inflamación o un fallo en el órgano», advierte Rita Hernández, técnica en Dietética y Nutrición en el Hospital Universitario Vithas Las Palmas.

Las consecuencias se extrapolan a las personas con prediabetes, ya que pueden desarrollar diabetes tipo 2 si la dieta escogida no es la adecuada. Al listado se suma la población que practica ejercicio físico de forma regular, pues, según la profesional, el hecho de no consumir los alimentos necesarios va de la mano de un mayor riesgo de sufrir lesiones. Además, estos patrones nutricionales pueden causar a corto plazo cefaleas, mareos, cansancio extremo, estreñimiento e irritabilidad. Con el paso del tiempo, existe la posibilidad de sufrir daños hepáticos, renales o cardiovasculares graves, anemia y trastornos de la conducta alimentaria.

Entre las dietas milagro más extendidas en el Archipiélago, Hernández identifica dos tendencias principales. Una de ellas es la dieta de batidos sustitutivos de comidas, que a menudo van acompañados de pastillas y líquidos diuréticos y laxantes. La otra la conforman aquellas que se centran en la ingesta de un único alimento, como la dieta de la piña, la de la alcachofa o la de sopas depurativas. «Hay que tener en cuenta que estas dietas solo ofrecen resultados visibles a lo largo de unas pocas semanas por la pérdida de líquido. Como no se pueden sostener en el tiempo, cuando se introducen otros alimentos, la persona comienza a recuperar su peso y su composición corporal», anota la nutricionista. De hecho, con base en el informe de la Fundación Mapfre y la Academia Española de Nutrición y Dietética, entre el 85% y el 90% de las personas que han perdido peso a través de estos métodos acaban recuperándolo en el plazo de un año, e incluso, suelen sumar algunos kilos adicionales por el efecto rebote.

Redes sociales

A juicio de Hernández, las redes sociales están contribuyendo a expandir estas prácticas, tanto entre los adolescentes como entre los adultos. «Muchas personas sin formación promocionan hábitos que otras asumen como válidos. Quienes las siguen creen que, si alguien logra resultados rápidos, también podrán alcanzarlos», explica la especialista.

A pesar de que existen campañas para combatir la desinformación, la nutricionista considera que el acceso cada vez más temprano de los menores a estas plataformas está dificultando frenar la difusión de dietas como la de las princesas Disney, una práctica que ha llegado a convertirse en un reto viral entre adolescentes en TikTok y que entraña graves riesgos para la salud por su estricta restricción calórica.

Para elaborar una pauta alimentaria eficaz y segura, Hernández subraya la importancia de acudir a las consultas de los profesionales cualificados. Tal y como indica, el primer paso consiste realizar un análisis de la composición corporal a través de la bioimpedancia, una técnica que, además de calcular el peso, permite medir los porcentajes de grasa, masa muscular, agua corporal y masa ósea por medio de electrodos. «A partir de ahí, establecemos un objetivo y pautamos un plan de alimentación. Si existe algún tipo de patología, también habrá que intentar corregirla, dentro de lo posible», apunta Rita Hernández.

Asimismo, la especialista resalta la necesidad de realizar un seguimiento y de que la actividad física forme parte de la dieta, si bien siempre debe estar adaptada a la edad y a las circunstancias de cada persona. «En mi caso, apuesto siempre por la dieta mediterránea y por recomendar actividades físicas adaptadas a las condiciones de cada sujeto», concluye.